趙文傑　彈劾風波影響美股有限

美國總統特朗普近期陷入被彈劾風波，他涉嫌於7月向烏克蘭總統澤連斯基通電施壓，要求對方調查明年大選潛在對手拜登父子，並以美國援助作交換。民主黨籍的美國眾議院議長佩洛西日前宣布，針對特朗普展開彈劾調查，消息拖累美股本周初投資氣氛。

事實上，拜登兒子亨特(Hunter Biden)於2014年4月加入烏克蘭天然氣企業Burisma的董事局，雖然他沒有能源業相關經驗，但據報仍獲每月5萬美元的薪酬。亨特當年的任命，正值Burisma的老闆茲洛切夫斯基(Mykola Zlochevsky)涉嫌洗黑錢，遭到烏克蘭及美國調查，因此該公司成為反貪調查目標。

美國總統大選即將於明年11月舉行，共和民主兩黨自然不斷收集有利自己黨派的籌碼。而在特朗普手中，最大的籌碼固然是能否與中國簽訂一份圓滿的貿易協議，其次就是美股的表現，再者若他能手握參選對手的「黑材料」，勝算必定大為提高。

因此，彈劾風波只是民主黨希望爭取選舉籌碼，繼而作出煞有介事的反應。據白宮公布的通話紀錄，特朗普雖有建議澤連斯基跟美國司法部合作，調查拜登父子，但未直接提及援助一事，從客觀證據來看，紀錄顯示通話完全沒問題，只是民主黨方面指紀錄顯示案情嚴重，惟筆者認為成功彈劾的機會甚微。

按往績顯示，即使美國總統成為彈劾對象，美股表現先跌後回升。1998年，時任美國總統克林頓因萊溫斯基的醜聞被共和黨抓住機會，扣上偽證罪的帽子並對他提出彈劾，當時僅差17票便能將克林頓擺免。雖然情況嚴重，但當年的標指仍能收復事件所帶來的失地，全年累升27%。

此外，特朗普有別於其他總統，他反口的速度相當高。他日前於聯合國大會致詞時指不願與中國簽訂「不好的協議」，但翌日他又能向記者表示，雙方的協議可能較外界預想更快達成，言論一出後股市隨即回升，可見其出口術的功力已入化境。

俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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