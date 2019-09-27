陳健豪　英鎊或已見年內低位

美國聯儲局9月議息後美匯指數持續強勢，執筆時仍在98.5水平爭持，而近日其餘經濟體開始出現好壞參半的消息，或反映投資者的焦點開始分散，令市場難以炒作單一事件再發酵成單邊市況。

首先講佔美匯指數比重最大的歐元，歐元區9月份製造業指數跌至45.6，創下自2012年10月以來最低。當中，德國9月製造業PMI初值為41.4，創下逾十年新低；服務業PMI初值52.5，亦創下9個月新低；綜合PMI初值49.1，創83個月新低。

由於歐元區製造業和服務業PMI都出現大幅下滑，市場已預測歐元區第3季度GDP將進一步跌至只輕微增長0.1%，甚至第四季度GDP更會跌至零甚至出現衰退。而德國第2季度GDP早已收縮，在如此差數據下，第3季度GDP自然難寄厚望，一旦再度出現負增長，德國將成為全球首個進入技術性衰退的發達國家。這也在某程度上，解釋了為何歐洲央行行長德拉吉雖卸任在即，但仍要在9月份議息會作出減息及重啟量化寬鬆決策。

歐元兌美元在如此驚嚇的數據下一度跌穿1.10水平，不過未有再跌穿年內低位1.0930，似乎短線仍在尋找反彈的藉口。阻力區1.1100仍然相當關鍵，一旦升穿此位，技術上可確認今年歐元已見底。事實上，9月份德國IFO企業景氣指數稍為回升，結束連續5個月的跌勢，似反映企業對經濟現況的睇法有所改善。加上，歐洲經濟數據差並非新聞，自2018年第3季起，歐洲PMI數據已每況愈下，甚麽兩年低位、三年新低，甚至是目前的六年低位，都只是標題搶眼而已。

另一方面，英國最高法院裁定首相約翰遜要求國會休會屬違法，國會議長立即宣布重開國會。有主持人問筆者對英鎊走勢影響，筆者就認為對英鎊屬利好消息。當數月前確認約翰遜出任英國新首相，市場極為擔心他成為硬脫歐的最大推手，而目前市場認為，英國若要10月底如期脫歐，必須在10月19日前跟歐盟達成協議，否則又要再次搬龍門將死線延遲。

英鎊兌美元在此日期前仍然有向下測試的壓力，不過筆者大膽假設，除非落實硬脫歐，否則1.1960或成為英鎊今年低位，中線支持區將在1.2290至1.2350之間，若要博反彈可先考慮在此區間小注買入，跌穿1.2250止蝕，目標升穿1.2580。

艾德證券期貨總經理 陳健豪

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。