袁沛儀　基本面弱　歐元反覆

歐元區基本面偏弱，歐元技術上仍未能擺脫下行軌，料繼續緩慢下試1.0920。英鎊短線走勢仍然受脫歐消息影響，目前而言雖然歐盟態度軟化，但英國政府仍未有代替方案下，料英鎊上升空間有限，200天線1.2740成重要阻力。

美國個人收入增長略回，但仍處於近三年較高位，料仍支持消費需求，估計美國今晚公布的核心通脹將略高於前值，符合市場預期，支持聯儲局在貨幣政策上毋須過於寬鬆。美元內需穩固加上外圍偏弱下，料在近周高位98至99區間上落。

市場觀望中美貿易關係會否在10月中見改善，料此前大市氣氛只見平靜，避險資產只行上落，美元兌日圓在106.80與108.50區間整固，美元兌瑞郎在100天線0.99附近橫行。

澳洲及新西蘭近期公布的經濟數據大部分雖然略優於市場預期，但整體走勢仍下行，可見基本面無改善，料澳元及紐元仍有下行壓力，估計分別下試0.6690及0.6170。美伊關係再次緊張，短線支持紐約油價及金價分別企穩55及1,480美元以上，估計美元兌加元200天線1.3310見阻力，後市下試1.3180。

交通銀行香港分行策略師 袁沛儀

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