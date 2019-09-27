陳汝銘　同仁堂業績增長有保證

早前公布截至6月底止半年業績，收入8.22億元，按年增加8.3%；毛利6.00億元，增加9.6%。純利增長16.6%至3.58億元，每股盈利43仙。當中銷售產品實現營收7.98億元，佔總營收約96.99%。

近年來，中國傳統醫藥在世界衞生健康體系中得到廣泛認可和關注，中醫藥已經傳到世界近二百個國家和地區，百餘個世界衞生組織成員國認可使用針灸。而集團一直與海內外著名院校及研究機構合作對重點產品進行安全性、作用機理等方面的研究，為集團產品提供了技術保障和理論支援，預期產出的科研成果能開拓並進入歐美等市場。

集團透過在多個國家開展大規模的中醫義診及諮詢的活動，以推廣中醫藥文化和提升同仁堂品牌的影響力與知名度。隨着中醫藥的需求日漸擴大，相信有助集團未來業績增長。建議12.1元附近買入，目標13.3元，如跌穿11.7元先行止蝕。

西證證券經紀助理副總裁 陳汝銘(作者為註冊持牌人士)

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