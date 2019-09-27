美股收市：道指跌79點　Facebook挫逾1%

市場關注美國總統特朗普遭到彈劾調查及中美貿易最新形勢，美股收市受壓。道指收報26,891點，跌79點或0.3%；標指收報2,977點，跌7點或0.24%；納指收報8,030點，跌46點或0.58%。

科技股回落，道指主要成分股蘋果公司收跌0.52%；Facebook、亞馬遜分別跌1.47%和1.61%；晶片股美光科技、英特爾、AMD股價表現均偏軟。

特朗普的「通烏」醜聞持續發酵，美國眾議院情報委員會周四（26日）公開告密者的舉報內容，直指特朗普為個人收益，涉嫌運用及濫用總統權力。眾議院議長佩洛西直言，特朗普嘗試封鎖和烏克蘭總統澤連斯基通話內容的做法是「隱瞞」。

數據顯示，美國經濟仍蒙上了一層陰影，第二季度實際GDP年化季率終值為2%，顯示美國第二季度企業投資萎縮情況比預期更大。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數增加3,000人，至21.3萬人，略多過市場預期的21.2萬人。

摩根大通高級全球經濟學家Joseph Lupton在一份報告中表示，美國經濟前景中隱含着政治風險。雖然參議院通過彈劾特朗普調查的可能性目前很低，但過程中可能會加劇其他迫在眉睫的地緣政治風險。

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