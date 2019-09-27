國銀租賃向三峽資本回購H股及發行內資股

三峽資本(香港)目前持有公司13.65億股H股，佔公司已發行H股總數約37.8%及已發行股份總數約10.33%。而長江三峽集團直接持有三峽資本70%股權，三峽資本持有三峽資本(香港)全部已發行股本。

根據《中國銀監會非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》，倘若任何投資者及其關聯方持有一間非銀行金融機構(包括一間上市融資租賃公司)股份(如公司股份)總數5%以上，則該投資者須就其投資獲得中國銀保監批准。

公司指出，2018年3月收到中國銀保監深圳監管局的監管通知，要求公司糾正三峽資本投資問題。公司在評估替代方案後，認為考慮的所有可能替代方案中，涉及內資股發行及H股回購的建議對於糾正上述問題最為可行。

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