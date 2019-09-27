【市前重點睇】美股全線回落　金價靠穩

●美匯指數升上99.13，離岸人民幣(CNH)企7.1254，港匯見7.8384，圓匯低見107.85，歐元跌至1.0919，英鎊低企1.2326。金價於1,505美元水平上落。布油高見62.92美元，紐油處56.33美元。道指期貨窄幅上落。

●外媒報道，中美高層級貿易談判將於10月10日華府舉行，為期兩天。

-傳中國外長王毅表示，中國願意購買更多美國產品。

●富時羅素表示，將於明年3月，完成對中國A股的重新分類評估。另外，富時羅素宣布暫不將中國債券納入其富時世界國債指數(WGBI)。

-對於美國民主黨籍眾議院議長佩洛西宣布啟動對總統特朗普的彈劾調查，理由是他涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基施壓，要求調查美國前副總統拜登及其次子亨特在當地的不當行為，特朗普警告如果繼續推進調查，股市將大跌，經濟將扭轉增長勢頭。

●美國10年期國債孳息率跌4.5點子，報1.6921厘。

●美國第二季實際GDP年化季率終值為2%，顯示美國第二季度企業投資萎縮情況比預期更大。

●美國上周首次申領失業救濟人數增加3,000人，至21.3萬人，略多過市場預期的21.2萬人。

●美國明尼阿波利斯聯邦儲備銀行行長卡什卡利表示，相信美國並不會在可預見的未來陷入經濟衰退，但美國國債孳息率曲線倒掛仍然發出令人擔憂的信號，而貿易問題讓美國出口商感到緊張。

●里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，美國經濟看起來不錯，相信聯儲局最近的兩次減息行動是謹慎的風險防範措施，不是進入長期寬鬆周期，也不是意味到經濟衰退即將來臨。

●港股ADR指數收報25,913點，跌127點。

●即月恒生指數夜期收報25,941點，跌81點，低水101點，成交12,197張。

●紐約期油收報每桶56.41美元，跌8美仙或0.14%；布蘭特期油收報每桶62.74美元，升35美仙或0.56%。

●紐約期金收報每安士1,515.2美元，升2.9美元或0.2%。

●傳歐盟對英國首相約翰遜的政治戰略，和他贏得國會批准的能力正在迅速失去信心，另認為與英國的脫歐談判陷入僵局，10月達成協議可能性幾乎為零。

●百威亞太以招股價下限定價27港元，超額認購約2.64倍，100%中籤比率，下周一(30日)掛牌。

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