統計局：內地首8月規模以上工企利潤按年跌1.7%

中國國家統計局公布，今年首8個月規模以上工業企業利潤總額40,163.5億元人民幣(下同)，按年跌1.7%，跌幅與1至7月份持平。

首8個月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額12,141.5億元，按年下降8.6%；股份制企業實現利潤總額29,581.1億元，按年持平；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額9,789.6億元，下降5.8%；私營企業實現利潤總額11,303.4億元，增長6.5% 。

單計8月份，由於受工業生產銷售增速放緩、工業品出廠價格降幅擴大以及超強颱風不利因素等多重影響，規模以上工業企業實現利潤總額5,177.9 億元，按年跌2%，7月份為增長2.6%。

統計局工業司高級統計師朱虹認為，首8個月的汽車、電子行業利潤按年雖分別下降19%和2.7%，但降幅較1至7月份分別收窄4.2和3.6個百分點；有色行業利潤按年增長9.7%，增速較1至7月份加快3.7個百分點。

此外，裝備製造業、高技術製造業、戰略性新興產業利潤增長不同程度回暖。私營企業和小型企業利潤保持增長。外商及港澳台商投資企業利潤降幅有所收窄。產成品存貨周轉有所加快。

至於8月底規模以上工業企業資產負債率為56.8%，按年降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.4%，降低0.9個百分點。

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