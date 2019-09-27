【即市分析】金價回軟 金礦股靠邊站

先睇基本面，金價主要受兩個因素影響，一是美元走勢，二是避險需求。前者方面，美匯指數近期反覆向上，周四(26日)高位見99.08，對金價而言屬中性，因為美元與金價早前亦因避險需求而向上，言則美元企穩，反映全球資金避險意識依然唔細。後者方面，雖然美國兩年與十年期國債息未再現倒掛，但息差距僅0.05%，多少反映資金對美國經濟衰退風險預期仍大，這對金價中長線有利。

當然，中美貿易戰談判結果如何，對環球經濟與金價前景影響至深，惟相關因素難以預知，就正如大家都冇可能估得到特朗普今晚會講乜一樣。

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