【即市分析】金價回軟 金礦股靠邊站
2019年09月27日 10:00
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者股博士：近幾個月受惠避險需求，金價以反覆向上為主。不過，美國總統特朗普早前向傳媒表示，與中國達成貿易協議的時間可能較預期快，金價隨即從1,535美元下跌至1,500美元水平，而其他商品價格亦現跌勢。咁金礦股應該趁高沽定候低吸呢？(金屬礦物板塊追蹤：https://bit.ly/2H8yD0t )
先睇基本面，金價主要受兩個因素影響，一是美元走勢，二是避險需求。前者方面，美匯指數近期反覆向上，周四(26日)高位見99.08，對金價而言屬中性，因為美元與金價早前亦因避險需求而向上，言則美元企穩，反映全球資金避險意識依然唔細。後者方面，雖然美國兩年與十年期國債息未再現倒掛，但息差距僅0.05%，多少反映資金對美國經濟衰退風險預期仍大，這對金價中長線有利。
當然，中美貿易戰談判結果如何，對環球經濟與金價前景影響至深，惟相關因素難以預知，就正如大家都冇可能估得到特朗普今晚會講乜一樣。
滙豐研究發表報告就指，全球經濟放緩，黃金成為避險天堂，國際金價年初至今已升近17%，故亦推動招金礦業(01818)股價向上。不過，該行又指，招金今年上半年業績疲弱，淨利潤按年跌近21%至2.39億元人民幣，業績差主因是營運問題及較高的成本，相信海域金礦將成長期增長動力，惟至少2年後才見盈利貢獻，將其目標價由7元上調至8.3元，但維持「持有」評級。
部署方面，一眾金礦股如招金、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)及中國黃金(02099)近期股價走勢唔止無力上更是級級落，尤其是後兩者走勢就更加差，而就算SPDR金ETF(02840)亦都乏力再升。若手頭未有貨，就唔爭在等下周10月開局過後，再謀定後動。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。