【即市分析】物管股強勢 碧桂園服務當炒？
2019年09月27日 11:15
東網電視更多新聞短片
東方產經專欄作者錢修：恒指近日於26,000點爭持，仍處於4月中以來的調整浪，於此期間，物管股卻是愈升愈有(物業服務板塊：http://bit.ly/2Sox5GH )，可見炒股唔炒市。碧桂園服務(06098)是港股中市值最大的物管公司，在內地刺激消費及提倡內需的國策下，未來股價能否再上一層樓？
碧桂園服務的業務及盈利模式相當廣泛，除了來自母公司碧桂園(02007)為數眾多的入伙屋苑支持，還有社區增值服務及非業主增值服務兩大範疇。值得一提的是，公司更與大型央企中石油合作，為旗下物業提供「三供一業（供水丶供電丶供熱，以及物業管理）」服務，料業務可於1至2年內產生收益，未來增長空間巨大。
再睇大行里昂報告，指該公司上半年核心盈利上升82.6%，較預期高逾2成，估計2019至2021年管理面積複合年增長率36.9%，上調期內每股核心盈測9.3%至14.9%，維持「買入」評級，目標價由22.8元升至27元，以昨日(26日)收市價23.3元計算，潛在升幅達16%。
走勢方面，該股於月初見24元高位後略作調整，連續多日於22至23元間徘徊，現時14天RSI向上升，MACD的熊叉亦收窄向上，料股價有望於整固後發力向上。建議候低於22元邊小注吸納，短線上望25元，向下嚴守21元。
－－－－－－
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。