【即市分析】物管股強勢　碧桂園服務當炒？

再睇大行里昂報告，指該公司上半年核心盈利上升82.6%，較預期高逾2成，估計2019至2021年管理面積複合年增長率36.9%，上調期內每股核心盈測9.3%至14.9%，維持「買入」評級，目標價由22.8元升至27元，以昨日(26日)收市價23.3元計算，潛在升幅達16%。

走勢方面，該股於月初見24元高位後略作調整，連續多日於22至23元間徘徊，現時14天RSI向上升，MACD的熊叉亦收窄向上，料股價有望於整固後發力向上。建議候低於22元邊小注吸納，短線上望25元，向下嚴守21元。

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