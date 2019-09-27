【午市重點睇】美元偏強　人民幣企7.12

2019年09月27日 12:03
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    ●亞洲市，美匯指數在99關上落；圓匯報107.7；歐元兌美元報1.092；英鎊報1.233。港匯弱見7.8418。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價於1,500美元以上徘徊，最新報1,506美元，布油企62.21美元，紐油報56.14美元。道指期貨跌41點。
    ●港股力弱，恒生指數半日跌78點或0.3%，報25,963點。https://bit.ly/2lzDP8O
    -新股專輯：百威亞太27元定價，人人有份。
    -位元堂溢價44%提購中國農產品交易。
    -高銀金融向大股東收購九龍灣重建項目。
    -新股專輯：LFG投資每股定價1.68元。
    -新股專輯：TBK＆Sons以下限0.5元定價。
    -滙豐完成10億美元回購計劃。
    ●【即市分析】
    -物管股強勢，碧桂園服務當炒？https://bit.ly/2lusSoP
    -金價回軟，金礦股靠邊站。https://bit.ly/2lqQ6My
    ●A股快報：滬深三大指數半日收市靠穩。https://bit.ly/2n2MqBc
    -富時羅素：中國A股重新分類將於明年3月完成。
    ●亞洲股市：日股中段挫逾200點。https://bit.ly/2luqiiD
    ●港元拆息︰隔夜息升至1.83厘。
    ●人民幣兌每美元中間價為7.0731，較上日下調2點子，呈兩連跌。
    ●人行逆回購300億元人民幣。
    ●統計局：內地首8個月規模以上工企利潤按年跌1.7%。
    ●財政部推內銀新政策，花旗：對提升內銀盈利有限。
    尚．珒溋開售：有大手客擬斥逾4,000萬元掃貨。
    ●三菱日聯金融亞太區業務大幅裁員，香港有份。
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