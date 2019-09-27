【午市重點睇】美元偏強　人民幣企7.12

●亞洲市，美匯指數在99關上落；圓匯報107.7；歐元兌美元報1.092；英鎊報1.233。港匯弱見7.8418。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價於1,500美元以上徘徊，最新報1,506美元，布油企62.21美元，紐油報56.14美元。道指期貨跌41點。

-新股專輯：百威亞太27元定價，人人有份。

-位元堂溢價44%提購中國農產品交易。

-高銀金融向大股東收購九龍灣重建項目。

-新股專輯：LFG投資每股定價1.68元。

-新股專輯：TBK＆Sons以下限0.5元定價。

-滙豐完成10億美元回購計劃。

●【即市分析】

-富時羅素：中國A股重新分類將於明年3月完成。

●港元拆息︰隔夜息升至1.83厘。

●人民幣兌每美元中間價為7.0731，較上日下調2點子，呈兩連跌。

●人行逆回購300億元人民幣。

●統計局：內地首8個月規模以上工企利潤按年跌1.7%。

●財政部推內銀新政策，花旗：對提升內銀盈利有限。

尚．珒溋開售：有大手客擬斥逾4,000萬元掃貨。

●三菱日聯金融亞太區業務大幅裁員，香港有份。

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