【午市重點睇】美元偏強 人民幣企7.12
2019年09月27日 12:03
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●亞洲市，美匯指數在99關上落；圓匯報107.7；歐元兌美元報1.092；英鎊報1.233。港匯弱見7.8418。離岸人民幣(CNH)在7.12水平。金價於1,500美元以上徘徊，最新報1,506美元，布油企62.21美元，紐油報56.14美元。道指期貨跌41點。
●港股力弱，恒生指數半日跌78點或0.3%，報25,963點。https://bit.ly/2lzDP8O
-新股專輯：百威亞太27元定價，人人有份。
-位元堂溢價44%提購中國農產品交易。
-高銀金融向大股東收購九龍灣重建項目。
-新股專輯：LFG投資每股定價1.68元。
-新股專輯：TBK＆Sons以下限0.5元定價。
-滙豐完成10億美元回購計劃。
●【即市分析】
-物管股強勢，碧桂園服務當炒？https://bit.ly/2lusSoP
-金價回軟，金礦股靠邊站。https://bit.ly/2lqQ6My
●A股快報：滬深三大指數半日收市靠穩。https://bit.ly/2n2MqBc
-富時羅素：中國A股重新分類將於明年3月完成。
●亞洲股市：日股中段挫逾200點。https://bit.ly/2luqiiD
●港元拆息︰隔夜息升至1.83厘。
●人民幣兌每美元中間價為7.0731，較上日下調2點子，呈兩連跌。
●人行逆回購300億元人民幣。
●統計局：內地首8個月規模以上工企利潤按年跌1.7%。
●財政部推內銀新政策，花旗：對提升內銀盈利有限。
尚．珒溋開售：有大手客擬斥逾4,000萬元掃貨。
●三菱日聯金融亞太區業務大幅裁員，香港有份。
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