【瑞通推介】國壽十連跌　輪證部署

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國總統特朗普被彈劾的風險續困擾市場，另有報道指美國或不再延長華為禁令寬限期。道指隔晚收報26,891點，跌79點或0.3%。

恒指周四(26日)收報26,041點，升96點或0.4%，周五(27日)早段再度跌穿26,000點關，跌幅逐步擴大至逾100點，徘徊在25,900點附近的水平。其好倉(牛證及認購權證)周四淨流出約2,700萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入近4,000萬元，反映投資者略為看淡後市。周四其牛證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點，而熊證街貨重貨區為收回價26,900至26,999點。

中國人壽周四跌近1%，報18.2元，9個交易日累跌超過8%，已接連失守所有移動平均線。周五早段繼續偏軟，連跌第10個交易日，低位跌穿18元關口支持。內地A股近期反彈乏力，或繼續影響國壽股價走勢。周四分別有32萬和35萬元淨流出其好倉和淡倉。

騰訊控股周四結束8日跌勢，收升1.22%於332.4元，盤中曾高見335.4元，升穿250天線，惟成交未見顯著增加。該股周五早段於330元水平整固，跌幅近1%，尚未擺脫近期弱勢，上方續受制於約339元的20天線。周四分別有360萬和570萬元淨流入其好倉和淡倉。

新世界發展截至今年6月底止全年基本溢利按年增近10.5%，並宣布捐出300萬平方呎農地建屋。股份周四在成交配合下收升2%於10.2元，一舉收復10天和20天線，盤中高位升抵50天線(約10.37元)，打破近期在10元水平橫行的局面。該股周五早段高開後倒跌逾1%，力守10元關口。周四有10萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有18萬元淨流入。

中國移動自9月中旬起再現跌浪，已接連失守多條移動平均線，周四收報64.3元，跌幅1%，周五早段走勢好淡爭持，留意1個月低位約63.1元的支持力度，反彈阻力先看65元。周四有近200萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有12萬元淨流出。

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