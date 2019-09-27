積金局：MPF懶人基金研下調收費 自願供款急增

強制性公積金計劃管理局(積金局)機構事務總監及執行董事鄭恩錫表示，可扣稅自願性供款(TVC)自今年4月推出後，開戶人數明顯增加，截至8月底，開立TVC戶口數目有17,436個，累積供款額達3.72億港元，按月增35%，形容5個月間增長甚快。

他指，可扣稅自願性供款自由度甚高，可隨時更改供款金額，存有「不定時、不定期及無限額」特點，由於以課稅年度計算，明年3月底前續可享有可扣稅自願性供款優惠，料後期會錄更大增幅。

市況未見明朗，他坦言有部分打工仔將股票相關的進取型基金，轉投至較保守的穩陣型基金，例如貨幣市場基金及債券基金等，亦有將混合資產型基金的股票比例調低，相關情況多年來不時出現，目前情況未見顯著，強調強積金為長期投資，短期波動對長線投資的影響不大。

至於今年打工仔的強積金會否見紅，他指目前強積金表現仍為正數，僅上季稍見回落，籲打工仔不應因短期波動，隨意或過於頻密調整強積金組合。

俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(DIS)推出近兩年半，他表示，將於下季度啟動檢視收費上限工作，料檢視時間於明年首季完結，期望明年次季有結果，目前正進行籌備功作。他坦言，DIS自2017年4月推出起，已承諾會於3年內檢測收費上限，表明只會向下調整，目前難料減幅。

隨着打工仔對強積金自願性供款的意識不斷提高，自願性供款的佔比增至兩成，當有關比例呈現明顯上升時，強制性公積金計劃或有需要更改名字，但目前仍未到「水到渠成」的時機。

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