證監會凍結凱基證券3個帳戶資產　涉2.51億元

香港證監會於政府憲報中刊登公告，凍結凱基證券亞洲3個帳戶資產，禁止其以任何方式處置或處理、輔助、慫使或促致另一人處置或處理該等帳戶內的任何資產，以總價值約為2.51億港元為限。

證監會指出，上述帳戶資產的實益擁有人涉嫌違反其對某上市法團的職責。該實益擁有人及其全資持有的公司A，在凱基證券亞洲開立3個帳戶內，持有證券及現金。截至今年6月底，該等帳戶的證券及現金估計價值為3,240萬元。

證監會將根據證券條例第214條，於適當時間對該上市法團的6名高級人員(包括該實益擁有人)提起民事法律程序。原訟法庭在當時候可命令該實益擁有人向該上市法團支付金額約為2.51億元的賠償。

在以上的法律程序展開後，證監會指該實益擁有人或會從上述帳戶中耗散或移走該等資產或其當中的一部分，因此該命令確實存在無法執行的風險。而證監會相信有必要防止該實益擁有人操作及處理該等帳戶，及保存該等帳戶內價值約以2.51億元為限的資產，以阻止其遭耗散，以待該等法律程序結束。

不過，證監會未有公布涉事人及上市法團的名字。

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