樓價UPDATES：大型屋苑減價賣　成交續現

大型屋苑紛紛減價，交投量回穩。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城寶安閣為中層A室，實用面積約706方呎，三房間隔，買家網上搵樓物色單位，見上述單位間隔方正實用，加上叫價由1,238萬元，議價至1,185萬元成交，實用呎價約16,785元，新買家購入單位自用。

●柴灣杏花邨9月暫錄得8宗成交，較上月2宗大幅上升3倍。其中39座中層7室海景戶，實用面積499方呎，兩房間隔，以838萬元易手，實用呎價16,794元；原業主於2010年以418萬元買入，持貨9年帳面獲利420萬元，單位升值超過1倍。

●堅尼地城堅城中心高層B室，實用面積約536方呎，套三房間隔，以1,105萬元交吉形式沽出，實用呎價約20,616元，原業主於2011年1月以618萬元購入，持貨8年帳面獲利約487萬元，物業升值逾79%。

●西半山雍景臺1座中層E室，實用面積1,117方呎，套三房間隔，以5.6萬元租出，實用呎租50.1元，業主於2008年1月以1,398萬元買入，持貨11年，租金回報4.8厘。

─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區

●紅磡海逸豪園15A座中高層B室，實用面積約1,104方呎，三房一套房連工人套房間隔，享海景，叫價由2,400萬元，減至2,150萬元沽出，減價250萬或約10%，實用呎價約19,475元，原業主於2008年5月以約1,080萬元買入，持貨11年帳面獲利約1,070萬元，升值約77%。

●紅磡海濱南岸9月至今暫錄6宗成交，平均實用呎價18,374元，其中1座高層B室，實用面積593方呎，三房兩廁設計，擁新淨裝修，本月初開價1,150萬元，放盤2星期，獲3組客戶洽購，最終減價50萬元，以1,100萬元易手，實用呎價18,550元。

●藍田滙景花園7座低層C室，實用面積約537方呎，兩房間隔，今年8月底開始放租，業主原先開價1.85萬元，經議價後，減價1,500元或約8.3%，終以1.7萬元獲承租，實用呎價約32元，原業主於2012年10月以476萬元購入，租金回報率約4.3厘。

●將軍澳居屋寶盈花園3座高層F室，實用面積431方呎，兩房一廳間隔，本月初放盤，原未補價第二市場叫價510萬元，象徵式議價微減5萬元，獲區外白居二買家斥505萬元承接，實用呎價11,717元，原業主於2001年購入，當時作價約89萬元，持貨至今沽售帳面獲利416萬元，單位18年升值逾4.6倍。

─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區

●馬鞍山嘉華星濤灣2座高層D室，實用面積466方呎，兩房間隔，以780萬元易手，實用呎價16,738元，原業主於2004年以263萬元購入，持貨15年，是次沽出單位帳面獲利約517萬元，單位升值約2倍。

●大圍薈蕎9月暫錄約16宗租賃成交，最新錄得2翼中層B1室，實用面積425方呎，兩房連儲物房間隔，以1.9萬元租出，實用呎租44.7元，新租客感屋苑樓齡新，間隔合用，即租入單位自住，業主於2018年以824萬元購入，現享約2.8厘租金回報。

●粉嶺名都9月暫錄約5宗成交，包括1座中層A室，實用面積399方呎，兩房間隔，以528.8萬元易手，實用呎價13,253元，原業主則於2016年以350萬元購入，持貨約3年，是次易手帳面獲利約178.8萬元離場，單位升值約51%。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。