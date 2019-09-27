【即市分析】恒指好淡雙方戰線在...

東方產經專欄作者HS哥：今日期指結算，不過撞上星期五，加上內地十一長假在即，投資者選擇觀望者眾，恒指級級落之勢未停，且成交低迷，睇牌面都真係唔值得落場。

恒指牛熊街貨數據顯示，上日恒指熊證街貨重貨區有兩個，分別為26,900至26,999點，街貨4.7億份，相對期指約857張(增加110張)；以及26,700至26,799點，街貨3.6億份，相對期指約717張(增加41張)；而下方最多新增區為26,422至27,499點則共有2.55億份街貨，相對期指約510張。

至於恒指牛證街貨重貨區為25,000至25,099點，街貨3.76億份，相對期指約896張(減少約167張)，而最多新增街貨區為25,900至25,910點，新增3,808萬份(相對新增期指約76張)。另外，牛熊街貨比例(以相對期指張數計算)，則約53：47。

簡單而言，在成交轉靜下，好淡雙方似乎視26,000點水平為一個戰線分水嶺，而當中又以牛仔資金較貼現價，表現相對進取。不過，始終十個九皮九個淡，押注牛仔風險亦唔細。此外，下周二(1日)為假期港股休市，持有Call/Put會有時間值損耗，所以橫睇豎睇，實際啲都係提早放假，等假後再戰。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。