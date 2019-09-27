【樓市凶兆】二手樓價指數五連瀉　按周跌0.34%

二手樓價再跌。中原城市領先指數CCL最新報182.66點，按周跌0.34%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報183.96點，按周跌0.34%。CCL(中小型單位)報182.83點，按周跌0.31%。三大整體指數同樣齊創23周新低，兼連跌5周，分別累跌3.04%、3.38%及3.18%。CCL(大型單位)報181.80點，創21周新低，按周跌0.46%，連跌6周共2.41%。

CCL四大整體指數齊跌5周，CCL跌3.04%，CCL_Mass跌3.38%，CCL(中小型單位)跌3.18%，CCL(大型單位)跌2.32%。

分區方面，新界東CCL_Mass報194.33點，按周跌0.37%，為22周新低。港島CCL_Mass報187.68點，創14周新低，按周跌0.78%。九龍CCL_Mass報180.72點，創23周新低，按周跌0.25%。新界西CCL_Mass連跌7周共3.90%後，今周有回穩跡象，按周升0.07%，最新報166.27點。

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