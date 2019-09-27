【市後重點睇】美匯穩企99.2 道期靠穩
2019年09月27日 16:11
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（Getty Images圖片）
美匯指數呈強，高見99.3水平，最新則報99.2；人民幣轉弱，離岸人民幣(CNH)繼續於7.11、7.12反覆；港匯在7.84；圓匯於107.8附近上落；歐元企1.09；英鎊呈弱，現處1.22水平。金價於1,500美元附近徘徊。布油、紐油分別報62.5美元及56.1美元。道指期貨升13點。
●市後關注點
-20:30 美國8月個人開支、收入及耐用品訂單
-22:00 美國9月密歇根大學消費情緒指數終值
●港股繼續在兩萬六附近窄幅上落，恒生指數收市跌87點或0.33%，報25,954點，全周累挫480點。https://bit.ly/2lzDP8O
-大行唱好，吉汽升3%領漲藍籌。
-瑞銀睇好雅生活服務，行業中最吸引。
-Thomas Cook倒閉，復星國際：無擔保或參與資本重組。
●A股快報：滬綜指收升3點，全周挫逾2%。https://bit.ly/2n2MqBc
●亞洲股市：日股按周跌200點，韓股挫近2%。https://bit.ly/2luqiiD
●英國央行官員「放鴿」，帶動歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.9%，報7,417點；德國DAX指數升0.49%，報12,349點；法國CAC指數升0.35%，報5,640點。
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●尚．珒溋開售：
-B組買家完成抽籤，開始揀樓。
-準買家看好區內前景，擬購細單位投資。
●太古城寶安閣呎價16785元沽，重返兩年前水平。
●油塘灣大型綜合發展申請地下公眾停車場面積豁免。
●駿隆：對港股不太樂觀，料全年強積金回報最多7%。
●證監會凍結凱基證券3個帳戶資產，涉2.51億元。
●積金局：MPF懶人基金研下調收費，自願供款急增。
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