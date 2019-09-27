【市後重點睇】美匯穩企99.2 道期靠穩

美匯指數呈強，高見99.3水平，最新則報99.2；人民幣轉弱，離岸人民幣(CNH)繼續於7.11、7.12反覆；港匯在7.84；圓匯於107.8附近上落；歐元企1.09；英鎊呈弱，現處1.22水平。金價於1,500美元附近徘徊。布油、紐油分別報62.5美元及56.1美元。道指期貨升13點。

●市後關注點

-20:30 美國8月個人開支、收入及耐用品訂單

-22:00 美國9月密歇根大學消費情緒指數終值

-大行唱好，吉汽升3%領漲藍籌。

-瑞銀睇好雅生活服務，行業中最吸引。

-Thomas Cook倒閉，復星國際：無擔保或參與資本重組。

●英國央行官員「放鴿」，帶動歐洲股市早段向好，英國富時100指數升0.9%，報7,417點；德國DAX指數升0.49%，報12,349點；法國CAC指數升0.35%，報5,640點。

●【即市分析】

●尚．珒溋開售：

-B組買家完成抽籤，開始揀樓。

-準買家看好區內前景，擬購細單位投資。

●太古城寶安閣呎價16785元沽，重返兩年前水平。

●油塘灣大型綜合發展申請地下公眾停車場面積豁免。

●駿隆：對港股不太樂觀，料全年強積金回報最多7%。

●證監會凍結凱基證券3個帳戶資產，涉2.51億元。

●積金局：MPF懶人基金研下調收費，自願供款急增。

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