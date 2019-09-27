時代集團：部分香港分店獲減租　趁機逆市擴充

他提到，雖然現時香港零售氣氛淡弱，但同時是好機遇開店，因為較容易取得位置較佳的商場舖。另外，計劃今個財年新增10間至15間店，其中2間至3間在香港開設，中國市場方面則集中在1線及2線城市，亦正在物色在海外市場開店，如日本。

截至6月底止全年業績，公司盈利按年倒退51%至1.25億元。首席財務官、執行董事兼公司秘書劉健成解釋，去年11月收購A.Testoni導致開支增加，目前正進行整合及品牌改造，在取得收支平衡前，暫時會以其他成熟品牌先「拉上補下」。另外，目前現金情況仍然健康，會繼續研究新的收購機會。

行政總裁兼執行董事楊和輝指，製造業部分會繼續擴大市場範圍，當中歐洲等都有新國家客戶，包括德國、西班牙等，暫時亦無意將生產廠房撤出中國，因為現時供應鏈仍在中國。

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