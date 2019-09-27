美去年貧富差距50年最大　因特朗普做咗呢樣嘢？

外國傳媒報道，美國人口普查局最新數據顯示，雖然美國收入中位數在2018年創新高，但最富有和最貧窮家庭之間的差距，卻是過去50年最大。

美國人口普查局在其最新《美國社區調查》報告中表示，雖然當地經濟正快速發展，GDP連續10年增長，2018年美國家庭收入的中位數達61,937美元，創下史上新高。

不過，數據同時顯示貧富差距擴大，2018年衡量收入不平等的堅尼系數(Gini Index)，從2017年的0.482升至0.485。上次這指標發生顯著變化是2012至2013年期間。

經濟學家Hector Sandoval表示，去年失業率已很低，勞動力市場趨緊，以致工資上漲，這可以解釋家庭收入中位數增加，但堅尼系數亦增加，反映財富分配變得更不平等，最高收入者的收入增加幅度更大，原因之一很可能是減稅。

事實上，近數十年來，美國高收入家庭的收入增長遠遠超過低收入家庭，促使一些立法者提議增加對超級富豪的稅收。不過，美國總統特朗普政府2017年底推出的稅改加劇美國貧富差距，因為稅收減免的很大部分給了富有的人。

不過，亦有分析認為，人口統計學是另一個重要的因素。目前美國有兩個龐大人口群，還未退休的戰後嬰兒潮是一端，他們即將退休，正處頂端；千禧世代與Z世代是另一端，他們處生涯早期，薪水較低。

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