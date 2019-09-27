【深度解構】百業更衰！香港第4季經濟開局差到...

香港社會動盪已踏入第17周，依然毫無和解迹象。今年第3季只餘下3日，由於早於第2季香港經濟已錄得按季收縮，而第3季情況幾乎肯定會更慘，連跌兩季已屬必然，符合了衰退定義。美國著名財經媒體彭博社總結了香港最新經濟狀況，指出香港除了衰退難免外，更顯示第4季「開局」差到你唔信，恐怕愈來愈多打工仔會感受到寒冬凜凜！

【零售：十室一空 料未見底】

報道指出，香港銅鑼灣一向是購物旺區，惟目前狀況是每10間舖，就有1間空置，主因是過去3個多月來示威不斷，明顯已嚇怕旅客，尤其是內地遊客數量按年急挫九成。

根據中原地產資料顯示，零售舖租已跌至5年最低，而且未見底；8月促成的租務成交亦急挫至2008年以來最少，目前主要旺區的零售舖空置率，由今年初5.6%，升至8月的6.5%。該行指出，這是史上最差的時候，預計今年下半年前線街舖租金將再跌10至15%，租客向業主鋤價顯得更容易。

事實上，作為收租股指標的九倉及太古股價，自6月初以來已累瀉逾兩成，較整體地產分類指數的跌幅多出一倍有多。九倉持有全港最大、位於尖沙咀的海港城購物中心；太古持有的金鐘太古廣場則處於示威熱點。

彭博社專家認為，由於香港的社會動盪使商人變得謹慎，令購物中心出租率可能會下降。 零售商可能會縮減擴張計劃，甚至可能考慮合併，因為長期的反政府抗議活動扼殺了消費者的支出，使更多的企業陷入財務困境。

太古上周已指出，由於目前情況特殊，已為金鐘太古廣場的租戶提供臨時租務優惠。另邊廂，銅鑼灣羅素街曾是全球最貴舖租的街道，惟意大利名牌Prada已計劃在2020年租約期滿後關門大吉，令這條街的業主「低頭」，向其他租戶大幅減租達44%。

萊坊(Knight Frank)零售部主管Helen Mak稱，銅鑼灣以往是旅客主要購物熱點，當旅客不再來臨，生意自然受打擊，不少店舖繼而需要結業。

除了社會動盪，不少零售商亦要面對中美貿易戰及人民幣貶值之苦，尤其是人民幣兌港元由「八折」變「九折」，令香港貨品的價格變相提高，影響內地人訪港意欲。

【旅遊：航空、酒店「吉」位處處】

除了零售業「頭痕」，彭博社又報道，每年10月首周，被稱為「內地黃金周」，數以百萬計的內地人會藉長假期外出旅遊，是香港旅遊及零售業最繁忙時期之一。不過，今年顯然不一樣。

雖然10月臨近，但酒店預訂房間大減、機位空空如也、主題樂園驟變「鬼域」。根據旅發局資料，今年「黃金周」訪港旅客料按年急插86%，由上海來香港的機票價錢按年大減38%，只有大約30%酒店房間被預訂。

回看去年，單是「黃金周」的訪港旅客達150萬，是香港人口的1/5；相比之下，今年港人應該不會感到擁擠，惟對酒店、航空、旅遊、零售、飲食業的打擊顯而易見，其中尤以Kering及Prada等奢侈品牌最受害。事實上，香港今年7月零售總銷貨值已大跌11.4%，業界預計未見底。

報道問訪了在尖沙咀旺區經營5間旅館的Sam Lau指出，已安排了兩名員工在街上「兜客」，尤其是手拿行李箱的人，租房價錢可以商議。他說：「我們需要接受現實，我看不見未來，又需要支付員工薪酬。」

過去幾年，他的房間每逢「黃金周」都通常爆滿，今年則僅40%房間獲預訂，並要擔心這些旅客最終會否「放飛機」。正因如此，他目前考慮改變旅館房間的用途，打造成單位出租出予長期客戶，令生意模式不再着重旅遊。

上述提到，目前獲預訂的「黃金周」酒店房間僅30%，相比以前是70%。酒店房間需求大減，預示着航空需求也急挫，其中，國泰航空需要減少及重組航班，機票價格及預訂均較去年「黃金周」減少。

根據內地旅遊網站資料，今年「黃金周」由上海飛往香港的票價按年減近38%，惟預訂量亦大減近22%，反映機票價錢本身不是因由；由北京到香港的票價雖然不變，但預訂量大瀉46%。

旅發局資料顯示，今年「黃金周」每日訪港旅行團僅15團，去年則多達110團。亦因如此，目前香港持牌導遊有6,100人左右，大部分被迫「放假」。

另有調查指出，全港酒店業之中，大約77%從業員被要求放最多3天的無薪假；46%認為，他們的月薪將減少高達3,000港元；43%相信若社會局勢再變差，就要面對裁員。調查於8月底進行，訪問了來自40家酒店、共438名員工。

有經常光顧奢侈品店的內地客指出，來香港旅遊的開支未試過那麼低，是非常可負擔的，但要看看「黃金周」期間香港的示威狀況，若沒有大型示威，會考慮「最後一刻」來港，因目前不用急於訂機票及房間。

不過，亦有內地客斬釘截鐵地表示不會來港，希望香港「安全一點」才來。

【就業：又再金融機構裁員】

更重要的是，除了社會動盪影響上述行業，香港亦受到貿易戰及外圍負利率影響，金融業燶味處處。

彭博社又報道，市傳多時的三菱日聯金融集團亞太區證券業務員工，周四(26日)被告知將在該地區大面積裁員。

消息人士稱，這家日本最大的銀行將裁掉約60名員工，接近香港、新加坡，以及悉尼證券業務員工總數的40%。消息人士補充，其他員工如果不同意換職，也會「被離職」。

據彭博社所見的備忘錄，此次裁員影響的業務包括信用債交易、股票，以及結構性產品。備忘錄顯示，證券業務將不再向日本以外的客戶提供除日圓之外的G-3外匯服務。另外，公司將把部分功能遷至東京和香港。

消息人士稱，員工周四下午在香港召開的會議上被告知裁員消息。根據備忘錄，業務負責人將通知受影響員工的裁員條件。

三菱日聯金融在香港的一位代表不予置評。

【警號！香港家庭負債增 反映失業率不能飆】

香港金融管理局最新發布「貨幣與金融穩定情況半年度報告」，指香港經濟正面對多個阻力，包括環球增長動力減慢、中美貿易糾紛持續，以及最近發生的社會事件等。不過，港元和利率市場均保持有序運作，銀行業表現維持穩健，惟銀行應該對其企業及個人信貸風險保持警惕，以防經濟環境進一步惡化的影響。

家庭債務方面，受住宅按揭貸款及其他私人用途貸款增長帶動，家庭負債佔本地生產總值(GDP)的比率，由去年第4季的72%，上升至今年第2季的75.5%。當中，其他私人用途貸款大部分為私人銀行和財富管理客戶貸款，主要以金融資產作抵押，包括股票、基金、債券等，上半年環球金融市場環境改善，帶動相關貸款錄得較顯著增長。

上述數據反映不少人要「保飯碗」，形勢十分嚴峻...

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