新股專輯：德視佳料中國業務成為最大收入來源

雖然內地經濟增長放緩，但他表示，目前未見對中國業務有影響，又透露2008年金融海嘯時，德國業務亦未受影響，而中國屈光不正患者人數不斷增加，市場對眼部護理服務需求龐大；同時，當地居民收入及生活水平提高，能負擔醫療保健的消費。因此，他並不擔心內地經濟放緩對業務帶來影響。

對於今次上市集資約四成，將用於在中國主要城市開設診所，他指，今年已於杭州開設診所，計劃於明年在重慶及成都擴張。

他直言，目前品牌於內地知名度不足，上市集資後，將投放約17%資金在品牌營銷，特別是社交平台；據過往經驗，若可以在客戶建立權威及信任度高的品牌形象，公司將來便會迎來「光明」。

問及近日香港的政治風波，執行董事兼副總裁主席(丹麥)Jannik Jonas Slot Jorgensen認為，香港對公司無影響，今次來港上市是因可以更好地發展中國業務，香港作為國際金融中心，是最佳上市平台。

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