【深度解構】日本新消費稅10月殺到　係全球經濟魔咒？

香港今年夏天無論是社會狀況或真正氣溫，都創下多個「最熱」紀錄，難得近日終於感受到秋高氣爽，社會動盪又未止，倒不如旅行「散散心」好過，例如到日本觀賞楓葉兼「血拼」，或許是不少港人的熱門選擇。惟10月起，亦是該國將消費稅由目前8%，上調至10%的大日子，對你購物及當地經濟又有何影響？對全球來說原來是「魔咒」？

【何謂消費稅？對你有何影響？】

消費稅顧名思義，就是顧客在日本店舖消費時，需要支付的額外稅款。為減輕加稅對民生消費不振的影響，日本政府已考慮推出部分輕減稅率措施，新消費稅主要分為「標準稅率」10%，以及「減輕稅率」8%兩種稅率。不過，要區分兩項稅率的細節頗為複雜。

以餐飲店為例，外賣速遞與外賣自取會收取8%消費稅(即原來稅率)，但堂食屬「提供膳食服務」，不適用於輕減稅率措施，因此要收取10%消費稅。酒類、醫藥品、能量飲料，以及動物飼料亦須收取10%消費稅；食品與非食品的組合商品(如包含玩具的菓子零食)及自動售賣機，皆為收取8%消費稅。

大家千萬不要少看由8%加到10%的稅率，假設去日本玩幾天，以二人消費基於「本體價格」計算，10萬日圓(約7,300港元)，8%消費稅就是8,000日圓(約584港元)，10%就是10,000日圓(約730港元)，這2%即相差大約146港元，即夠食當地兩件水果千層蛋糕...

換言之，如果你是想去日本「血拼」的話，知道哪些項目仍是8%稅率是至關重要。

【上調消費稅是「魔咒」？】

最得人驚的是，上調消費稅是全球「魔咒」？日本於1989年首次引入消費稅，當時稅率為3%，同年日經指數見頂，翌年泡沫經濟爆破，並開啟了經濟長期「迷失」至今。

1997年4月，該國再將消費稅提高至5%，同年7月即遇上亞洲金融風暴，11月該國爆發銀行危機，引致長達1年半的衰退，被指導致通縮在該國植根。(註：相信港人仍猶有餘悸)

至2014年，日本原先計劃分兩階段，將消費稅提升至10%，但該年將消費稅上調至8%後，消費應聲急插，導致經濟衰退，迫使央行加大「放水」，政府其後亦兩度押後加稅日期。

目前又決定於2019年10月落實將消費稅加至10%...

其實，在2014年4月，安倍將消費稅上調至8%後，拖累國內經濟陷入衰退，他之後決定將第2次上調消費稅至10%的時間延遲至2017年4月，然後在2016年6月又宣布延至2019年10月。可想而知決定艱難，亦可能是全球經濟「魔咒」...

【上調消費稅 2021年更大鑊？】

不過，對於經濟已「迷失」數十年的日本來說，上調消費稅確實是艱難決定！政府當然知道會影響經濟活力，但若不上調，人口老化所帶來的養老金「缺口」問題就不能緩和，當局希望透過上調消費稅，以維持老人福利的可持續性。

中國社會科學院日本研究所副所長張季風認為，「平成」年代是日本從繁榮到衰退30年。如今進入「令和」年代，支撐日本經濟高速增長的所有基本條件都不存在，其中最主要的一個原因是人口老化。2019年將是比較困難的一年，也可能出現輕微衰退。

張氏認為，美國大搞貿易保護主義，令世界經濟增速放緩，而日本是受世界經濟影響最嚴重的經濟體之一，今年還提高消費稅！雖然2020年受惠於奧運，經濟可能稍好，但2021年經濟可能再度下降，因往績顯示，奧運主辦國通常出現「後奧運蕭條」。

日本央行理事原田泰亦在今年3月時曾表示，儘管政府或會採取一系列措施，冀紓緩加消費稅的影響，但該國經濟仍可能面臨衰退風險。他又提到，經濟學家低估了上次2014年加稅至8%的影響和持續時間，央行最終在加稅6個月後，要加碼「放水」解困，政府亦要追加財政預算，以重振經濟。

【企業先使未來錢？第4季經濟堪憂？】

為應對新消費稅，不少旅遊景點已上調門票及相關產品或服務價格。舉例來說，東京迪士尼樂園和迪士尼海洋樂園所有門票價格都集體上調，成人門票價格提高100日圓，加至7,500日圓(約547港元)。

至於28年從未漲過價的奈良鹿餅，亦由150日圓(約11港元)增至200日圓(約14.6港元)。

由於日本政府為抑制增稅前後的需求波動，於是在住宅和汽車領域引進購買補貼措施，但不屬於補貼對象的高價商品領域，就出現了搶購潮。以不少港人愛逛的電器連鎖店BIC CAMERA為例，8月雪櫃銷售額按年飆三成，減價促銷的一年前舊款機型，較今年夏天才推出市面的新產品更受歡迎；洗衣機銷量亦急漲四成。

根據日本電子情報技術產業協會數據顯示，8月平面電視出貨量按年上揚38.1%，至42.8萬部，4K電視的出貨量亦爆升104.4%，至22.9萬部。

惟業界預期，增稅前的搶購潮，與增稅後的消費停滯，都是現實問題，提早促銷的對策是否等如企業「先使未來錢」(即透支了之後的銷量)，則有待探究。

換言之，日本經濟有機會在第3季被「谷大」，第4季則可能有較明顯回落。

【「另類」贏家：製造收銀機行業】

講開又講，今次上調消費稅，有「另類」贏家！由於新消費稅分別有8及10%兩種，對日本國內市民造成不少困擾，例如酒吧的酒類飲品適用於10%稅率，但部分熟食外賣則維持8%稅率，要分開「埋單」不但費時，更可能計錯數。因此，有不少店舖為免麻煩及爭拗，決定「自啃」多收的2%稅款。

有見及此，贏家就出現了，就是「製造收銀機行業」！有報道指出，收銀機製造商近幾個月訂單急增，業績是去年同期的3倍，甚至出現供不應求。調查指出，目前日本收銀機已開始缺貨，雖然距離新稅實施時間僅餘數天，但仍有許多店舖未準備好新的收銀機，屆時「埋單」一係「自啃2%」，一係手寫...

【加消費稅＋東京奧運＝酒店贏家！】

值得留意的是，東京將於2020年7月24日至8月9日舉辦奧運會，酒店業也是贏家！日媒報道，日本首相安倍晉三冀透過期間的外國遊客消費，以紓緩日本政府的赤字問題，曾透露「想讓奧運會成為掃除15年通縮和經濟衰退的觸發器。」

事實上，受2020年東京奧運及消費稅影響，日本酒店價格已急速飆升！日媒預期，東京奧運預計將有近1,000萬名遊客訪日，使東京至少存在1.4萬個房間缺口。以現時與東京奧運期間的房間價格相比，不少酒店房價已升逾倍，部分更「售罄」。商務旅行管理公司BCD Travel發表報告指出，日本酒店加價的幅度已遠高於全球酒店業的平均漲幅。

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