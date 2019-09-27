高盛CIO新貴 同老闆Friend到打Band？

高盛新任資訊科技總監Marco Argenti是一名搖滾樂隊首席結他手。(互聯網)

美國投行巨頭高盛新請嘅資訊科技總監(CIO)Marco Argenti係嚟自亞馬遜嘅雲部門，佢對金融領域知識據講近乎完全唔曉，但佢係雲計算高手，將會幫高盛打造成一家數碼銀行外，聽講佢仲有一項特殊嘅專長，同高盛行政總裁(CEO)所羅門真係好夾喎。

美資投行近年都好重視雲計算發展，好似摩根大通咁，就索性構建自己嘅雲計算中心，而高盛本身係亞馬遜AWS雲嘅大客，家陣就索性撬走亞馬遜嘅雲計算中心主管Marco，瑞銀則選用微軟嘅雲服務。

Marco顯然擁有高盛想要嘅雲計算技術專長，之不過，如果高盛唔搵佢，佢亦唔愁，因為佢大可以留番喺家鄉西雅圖，加入摩通嘅雲計算中心。

今年52歲嘅Marco似乎信心爆棚，拍心口話定可幫助高盛推動金融服務行業嘅巨變。由於高盛本身科技部門有成萬名工程師，即係話高盛員工中將有1/4人聽佢指揮，可謂身份地位嘅象徵。

另外，Marco應該同佢嘅新老闆所羅門合得嚟，因為所羅門本身以DJ D-Sol嘅身份，沉醉喺夜場打碟，而Marco4年前喺家鄉西雅圖屋企嘅地下室成立咗一支搖滾樂隊Element 47，佢仲係樂隊首席結他手添。所以話兩人志趣相投，隨時會Friend到打Band嗰隻。

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