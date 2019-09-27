通訊局准許TVB股權變動重新提交的申請

由於通訊局信納TVB及有關人士已透過簽署法定聲明和承諾書的方式落實執行足夠的防範措施，因此准許TVB就2015及2016年股權變動所重新提交的申請。有關申請已獲通訊局批准。

TVB周五(27日)回應指，歡迎通訊局的審視結果和決定。證監會則不予置評。

電視廣播於2017年1月向小股東提出42.09億元回購股份計劃，事件使TVB主要股東Young Lion Holdings Limited(YLH)股東協議曝光。證監會轄下收購及合併委員會(委員會)在2017年5月質疑TVB最終的「話事人」是有「中國梅鐸」之稱的黎瑞剛，而非公司主席陳國強；同月通訊事務管理局介入，審視TVB在2015年及2016年的股權結構變動的是否符合《廣播條例》要求。

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