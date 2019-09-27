全球經貿戰：標普警告日韓不和　中國供應鏈更傷

外國傳媒報道，評級機構標準普爾警告，日韓貿易戰升級產生的連鎖效應，或許較市場預期的還要大，中國的科技供應鏈將首當其衝受到影響。

標普亞太區首席經濟學家Shaun Roache表示，儘管股市上會有個別贏家，但若爭端持久不決，全球也會受到影響，增加技術原件的生產成本或減少產量。他表示，如果日本停止發放出口許可，南韓將不得不削減產量或「高價」購買關鍵材料，屆時將影響到中國。

他說：「如果有任何事情干擾到日韓之間的雙邊貿易，中國的技術供應鏈將被打亂，即使上游有一點點風吹草動，也可能對下游產生非常非常大的影響。」

當然，最好的情況是糾紛完全得到解決，但是即使解決了，Roache認為長期信任也會出現裂痕，「這將對兩國和對全球貿易體系的信任造成永久傷害，我們已經開始看到，信任在下降，會對公司思考風險和研究策略的方式產生持久影響。」

標普認為，南韓受到的影響可能會高於日本，並對南韓2019年和2020年2%和2.6%的經濟增長預測會有一定下跌風險，而對日本的影響會更為「溫和」。

不過，隨着日本上周消費稅，會加劇預期中的經濟放緩之勢，標普預計2019年和2020年日本經濟增長分別在0.8%和0.1%。

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