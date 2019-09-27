樓價UPDATES︰朗庭園本月連錄4宗買賣

元朗朗庭園交投冰封3個月 本月連錄4宗買賣。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●淺水灣明慧園錄本月首宗租賃個案，該單位為低層A室，實用面積1,583方呎，享海景，成交月租7.6萬元，實用呎租約48元。屋苑現時僅餘1個租盤，意向月租8.3萬元。

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九龍區

●長沙灣昇悅居3座低層D室兩房戶，向北望翠綠園景，實用面積約459方呎。業主以約1.75萬元放租約兩星期，即吸引區內人士洽詢，議價後以1.7萬元租出，實用呎租約37元。

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新界區

●朗庭園1座低層D室，實用面積407方呎，屬兩房設計，以553萬元易手，實用呎價13,587元，對比同類型單位5月時做價約595萬元，回落7%。上址為原業主於2014年以330萬元買入，5年升值約68%。

●屯門翠林花園D座中層2室三房戶，實用面積602方呎，客廳及房間均擁開揚景。有區內換樓人士見業主累積減價22萬元，加上屋苑已完成維修，故決定以628萬元購入上址自用，實用呎價為10,432元。

●西貢相思灣單號屋，建築面積2,100方呎，以四房間隔及享海景。單位原叫價2,600萬元，減價350萬元，獲買家以2,250萬元購入，建築呎價10,714元。據了解，原業主於2012年6月以1,750萬元入市，持貨至今帳面獲利500萬元。

●部分買家見近期業主議價空間增加，趁機入市。青衣翠怡花園1座高層B室兩房戶，實用面積365方呎，享開景，屬優質單位。業主原開價658萬元，見市況回落，最近累減70萬元，獲用家以588萬元承接，實用呎價16,110元。

●沙田濱景花園3座中層A室，實用面積645方呎，以三房間隔，議價後以900萬元易手，實用呎價13,953元。上址為原業主於2002年以225萬元購入，期內帳面獲利675萬元。

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