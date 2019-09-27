iPhone 11獲肯定！對沖基金大舉買入相關股票

有數據顯示，蘋果公司新一代iPhone 11系列手機熱銷，並獲得投資界肯定！外媒報道，基金經理正大舉買入蘋果公司供應鏈企業的股票。

對沖基金Timefolio Asset Management台灣投資組合經理Narci Chang表示，基於其供應鏈數據來判斷，iPhone 11 Pro訂單將會增多，整個供應鏈都會面臨非常令人鼓舞的前景。

他聲稱，自本月初Apple發布新款iPhone以來，Timefolio一直買入Apple供應商股票。

Narci Chang曾任摩根大通分析師，他預計iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone Pro Max的總出貨量，將達到7,200萬至7,300萬台，高於部分市場人士預期的7,000萬左右。

市場意見普遍對新iPhone需求上升給予肯定，惟分析警告，隨着消費者趨向於購買蘋果公司更便宜的幾款手機，iPhone平均售價可能出現比預期更大的下滑。

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