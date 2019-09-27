摩通唱好：獲政策扶持　中國股市或快轉勢

外國傳媒報道，美國華爾街大行之一摩根大通稱，中國針對銀行理財子公司擬定的資本新規，可能會給信貸增長，以及中國股市都帶來提振。

中國銀行保險監督管理委員會於9月20日發布新規草案，擬要求商業銀行理財子公司淨資本不得低於淨資產的40%。駐香港的Katherine Lei等摩根大通分析師周五(27日)發表報告指，如果該草案付諸實施，銀行的理財產品發行可能會反彈。銀行發行的理財產品往往被投資者視為回報率高於存款的「準儲蓄」，並可能會對信貸增長及股市上升帶來助力。

截至6月底，理財產品總餘額為27萬億元人民幣。這些產品是中國影子銀行業的一大支柱，在股市低迷及投資選項有限的情況下，近年此類產品需求激增。然而，自2017年以來，決策者一直進行打壓，因高回報伴隨着高風險。

【新興市場見谷底 或快轉強】

另外，富瑞金融公布最新一期資金流報告顯示，截至本周三(25日)為止一周，新興市場股票基金淨流出36.08億美元，為連續兩周「走資」，累積金額達36.23億美元，並且令到年初至今「失血」規模增至338.08億美元(約2,637億港元)。不過，有分析認為，新興股票市場或即將轉勢。

年初至今新興市場股票基金持續遭投資者贖回，以流出金額計，三大重災區依次為中國、印度及南韓。截至周五為止，第三季新興股票市場普遍受壓，當中印度累跌1.45%；中國滬綜指累跌1.57%；菲律賓及印尼均跌逾2%，南韓挫3.79%，泰國及馬來西亞更瀉逾5%。

不過，美銀美林指出，投資者對新興市場及除日本外的亞洲股票市場持續處於「恐慌」狀態，惟歷史經驗顯示，當氣氛如此低迷，MSCI亞洲(除日本外)指數之後12個月會錄得正回報。該行認為，現時新興市場及政府持續出招振興經濟是正面信號。

基金公司霸菱亦同意，新興市場股票有望即將轉勢，值得投資者留意，因為美國10年期國債孳息率9月從低位反彈，反映市場相信美國經濟即將陷入衰退的機會低，而美國消費強勁亦對新興市場有利。

事實上，外資連續4日吸納A股，周五再透過滬股通及深股通淨買入3.18億元人民幣(下同)，4日合共淨買入60.60億元，而9月至今規模更超過650億元。

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