夜市UPDATES：特朗普落難續惹關注　美股及港夜期受壓

中美落實重啟「面對面」談判的日子，但消息難抵銷美國政治風險，以及晶片股受壓打擊市場氣氛。美股道指高開後升幅縮至20點或0.08%，報26,912點；標指及納指分別轉跌3點及35點。外圍不穩，10月港股期指夜市報25,950點，跌38點，低水5點。

晶片生產商美光科技下季盈利預測低於市場預期，股價早段急挫7.2%，至45.18美元，連帶其他晶片股亦受壓，Western Digital股價跌0.49%，至61.5美元。

美國總統特朗普面臨彈劾調查成為市場焦點，分析預計，這將是個漫長的過程，有可能提供更多誘因，使他在感恩節(11月28日)之前達成中美貿易協議。同時有意見指，到目前為止，特朗普舉報人的報告和彈劾問題對市場的影響只是暫時性，但如果危及到特朗普的總統職位，它就可能成為一個具有重大市場影響力的因素。

值得注意的是，美國聯儲局自9月17日以來的隔夜回購操作，是2008年美國金融危機後的第一次，而且連續7天釋放近5,220億美元資金流動性，惟大規模投放資金後，市場流動性仍然緊張。這也讓愈來愈多的分析人士認為，聯儲局重啟量化寬鬆政策(QE)的可能性變得愈來愈大。

另外，美國最新公布的經濟數據好壞參半，美國8月個人開支升0.1%，升幅為6個月以來最低，並低於市場預期的0.3%。至於聯儲局重視的通脹指標──個人消費開支(PCE)核心指數按月升0.1%，低於預期的0.2%，按年則升1.8%，符預期。

歐洲方面，英國央行鷹派官員轉軚放鴿，加深市場預期央行採取更激進的貨幣寬鬆政策。歐股尾市向好，英股升0.8%；德股升0.71%；法股升0.16%。

【21：30】市場揣測中美貿易關係改善，美股早段回穩，道指升96點，至26,987點；納指升21點，至8,051點；標指升5點，至2,983點。

個股方面，晶片生產商美光科技下季盈利預測低於市場預期，股價早段急挫7.2%，至45.18美元，連帶其他晶片股亦受壓，Western Digital股價跌0.49%，至61.5美元。

富國銀行委任紐約梅隆銀行行政總裁沙夫(Charles Scharf)為新任舵手，冀開啟新局面。富國銀行股價早段升3.46%，至50.56美元。

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