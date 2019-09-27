水緊緩和！紐約聯儲銀行回購操作未獲足額認購

美國著名財經媒體彭博社報道，一級交易商對貨幣市場資金的需求，在周五(27日)出現降溫迹象，紐約聯儲銀行的定期和隔夜回購操作均未獲得足額認購。這意味着連日來的「水緊」情況緩和，亦減低了市場對聯儲局可能重啟量化寬鬆(QE)的揣測。

紐約聯儲銀行連續第二天開展計劃招標規模最高為600億美元的14天期回購操作，收到490億美元投標；周四(28日)的14天期回購操作收到728億美元投標。

在周五開展的隔夜回購操作中，一級交易商投標227億美元，而計劃招標規模連續第2天設在1,000億美元；周四交易商們的投標規模為501億美元。

ICAP數據顯示，隔夜一般擔保品回購利率約報1.88厘，表明隔夜資金利率符合正常水平。

BMO Capital Markets策略師Jon Hill表示，截至目前，紐約聯儲銀行似乎「能滿足一級交易商在這些利率水平上對定期資金的需求。接下來的問題是，這些準備金有多少能進入市場和其他參與者手中。」

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