財經評論：新股市場挑戰大　回光返照不足喜

今年6月開始，香港社會動盪不安，令本地新股市場於一個月內先後痛失兩隻大型企業。財神爺過門不入，市場見財化水，香港今年能否衞冕全球「集資王」地位，頓時產生變化。儘管有兩隻曾取消來港上市的大型新股「翻兜」，但集資額已顯著縮水，而且市場認購反應也比預期的差。

事實上，港股今季累積下跌近一成，全球最差，而股市一向是走在經濟前面，反映未來景氣。眼前新股市場既缺乏本地企業上市融資的需求，海外企業來港上市意欲又低，加上上海科創板加入搶食，未來挑戰重重，短期的回暖實不足喜。

據會計業界統計，香港新股首3季上市集資額及宗數分別按年大跌49%及38%。市場吹淡風並非無因，環顧全球，美國經濟有衰退風險；歐洲央行再度減息兼預告重啟量化寬鬆(QE)來力挺經濟；至於備受貿易戰衝擊的中國，企業經營困難，融資需求銳降。全球商業景氣疲弱，新股市場僧多粥少，香港下半年要追回失地，實在不易。

巨企上市一向是各地必爭的大客，香港交易所一直爭取阿里巴巴和中東的沙特阿美來港，但前者至今杳無音信，後者近日傳已放棄在紐倫港掛牌。這些巨型新股本應是香港囊中之物，如今盡皆落空，歸根究柢，本地經濟備受貿易戰和社會事件衝擊，不利股市，海外企業怎會冒險？萬一臨門失足，所籌備的時間和財務支出都難以追回。

最近港交所提購倫敦證券交易所被拒，倫交所給出的理由之一，乃上海才是其中國策略的合作夥伴，又強調上海才是中國金融中心。這番話，香港金融中心地位顯然給比下去。外資眼中的香港竟淪落至如此不堪，豈不危矣？

中國市場持續對外開放是不爭的事實，尤其明年中國將取消外資對金融服務業的持股比例限制，配合多個國際指數公司將A股納入指數系列，以及全面取消合格境外機構投資者(QFII)等限制，未來更多海外長線資金可直接投資中國金融市場。香港作為中、外之間的橋樑角色起變化，眼前新股市場發展遇挫，也許只是冰山一角。

「但看古來歌舞地，惟有黃昏鳥雀悲」，正是香港的寫照。昔日新股市場蓬勃熱鬧，丁財兩旺，散戶排隊拿招股書，甚至曾出現過炒賣表格，但現時可說今非昔比。當區內金融市場競爭對手都積極謀求發展，香港社會卻繼續花費精力於內耗，代價是甚麼？未來的路該如何走？實在值得香港人三思。

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