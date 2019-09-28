東方日報B1：港股第三季瀉近一成　跑輸全球

周五(27日)為期指結算日，恒指開市下跌63點之後，跌幅曾擴至201點，低見25,840點，收市仍跌87點，報25,954點，再度跌穿26,000點關，亦且連續十個交易日出現「陰燭」，即單日走勢呈先高後低，形成「十連陰」弱勢。

國企指數周五最多曾跌103點，收市依然下跌63點，報10,148點，第三季至今已經累瀉733點或6.74%。

由於臨近十一長假期，投資者入市意欲低迷，加上港股通暫停交易，周五港股總成交按日勁縮逾24%，只有約532億元，全日市計算，為今年來最少。沽空額約81億元，沽空率15.26%。

京華山一研究部主管彭偉新表示，港股近日彈完再跌過，股份波動及港股成交勁縮，而恒指保力加通道正在不斷收窄，反映投資者缺乏入市意欲。現時市場觀望十月份中美貿易談判進展，一旦「傾唔掂數」，將觸發市場恐慌，故下月股市或非常「Chok」。

他續說，即使中美雙方達成局部貿易協議，但在保護知識產權及國家補貼等問題仍難解決，而且難以扭轉經濟持續下行的周期，近日已有不少大行調低中國明年經濟增長預測至低於6%，因此中港股市難望顯著反彈。

彭氏直言，今次的熊市三期可能與過往「一插到底」的情況不同，或會慢慢拾級而下，按量度跌幅的合理水平，認為最少要跌至20,000點，投資者現水平不宜撈底，持重貨的更應該減磅。

此外，悠誠資產管理首席投資總監陳炳強預期，10月初港股可能延續9月底偏淡的格局，但相信中美貿易談判或有輕微進展，10月中或再開始炒作歐洲央行及美國聯儲局「放水」，預期恒指下月於25,000至27,500點之間波動。

他亦建議投資者不要對10月份「北水」淨流入期望過高，因近月A股均跑贏港股，除非A股與H股差價再顯著擴闊，及人民幣匯價下跌，否則「北水」未必願意南下。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖相信，第四季港股料繼續波動，建議維持防守部署。

不過，他認為現時環球債市已愈來愈貴，不少債券孳息率已跌至低於1.6厘，有八成歐洲主權債孳息更低於1厘，相對股票股息率維持中至高單位數水平，或可支持股市。該行預期，未來十二個月環球股票回報仍可達6至7%。

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