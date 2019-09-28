中美關係轉趨緊張！道指急挫逾百點

傳白宮考慮限制美國在華投資，包括將中概股美國退市，消息拖累美國股市周五急跌。道指一度跌逾百點，現報26,803點，跌87點；標指最新報2,958點，跌18點；納指最新報7,937點，跌92點。

外媒周五(27日)引述消息人士稱，白宮正考慮限制美國在華投資，目前的討論正處於初步階段，未有任何決定，亦沒有落實的時間表。

受消息影響，在美國上市的中資概念股周五急跌，中國電商平台阿里巴巴、京東、拼多多的跌幅介乎5.2%至6.4%；遊戲股網易急挫3.4%；直播平台虎牙、鬥魚分別下挫9.06%和4.88%。

美國科技股亦全線受壓，蘋果公司跌0.7%；Facebook跌1.38%；亞馬遜挫逾1%。

消息人士指，有關討論涉及多個選項，其中包括阻止美國對中國公司的所有投資。該消息強調，限制美國對中國實體的投資，目的是在保護美國投資者免受缺乏監管的過度風險。

另有報道亦指，美國特朗普政府官員正考慮方案，去限制美國投資者的投資組合涉足中國，包括將中國公司從美國證券交易所退市，以及限制美國政府退休基金投資中國市場。

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