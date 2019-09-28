港股ADR急挫逾200點　騰訊ADR下試320元

中美關係轉趨緊張，傳白宮考慮限制美國在華投資，包括將中概股美國退市，消息拖累港股ADR表現承壓，按比例計算，現報25,748點，跌206點。

騰訊控股ADR折合報320.74元，較港收市跌2.63%%。中國移動ADR折合報63.63元，較港收市跌0.58%；

港股夜期亦急劇轉跌，10月恒生指數夜期現報25,774點，跌214點。

人民幣匯價受壓，離岸人民幣(CNH)兌每美元急挫0.24%，報7.1418。

外媒周五(27日)引述消息人士稱，白宮正考慮限制美國在華投資，目前的討論正處於初步階段，未有任何決定，亦沒有落實的時間表。

消息人士指，有關討論涉及多個選項，其中包括阻止美國對中國公司的所有投資。該消息強調，限制美國對中國實體的投資，目的是在保護美國投資者免受缺乏監管的過度風險。

另有報道亦指，美國特朗普政府官員正考慮方案，去限制美國投資者的投資組合涉足中國，包括將中國公司從美國證券交易所退市，以及限制美國政府退休基金投資中國市場。

－－－－－－

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。