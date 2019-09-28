1周10大驚奇：是喜還是愁？這些從未出錯異象預言...

《1周10大驚奇》去年底引述異象預言，今年金融市場或升到你唔信，升浪更由元旦後就開始，樂觀時間直至4月。雖然3月15日曾警告跌浪開始，但隨着股市破位，異象4月5日預言4月市況穩步上揚，5月美股或破頂(結果4月23日破了)。

之後縱使中美貿戰升級，港股5月6日起反覆下跌，惟異象從未驚慌，並預言直到7月中至8月都平安，直至7月27日轉軚，預計升市到7月30日為止。到了8月31日則預言處於「黎明前的黑暗」，9月7日更指最悲市況已過，股市直至年底都樂觀。

今年快踏入第4季，市場主流意見偏向悲觀，當下不妨回顧一些從未出錯的異象，繼續在國際視野中尋覓另類參考，印證「聽專家講不如睇埋異象」。當然，信不信由你...

【1、異象：從未出錯！股市2019年100%升市？】

首先，讓我們先回顧去年底的預言，因直到如今都正確！免費電子周報《RiskHedge Report》主編、RiskHedge專業基金經理和首席分析師Stephen McBride於2018年11月指出，投資者絕不用擔心2019年股市。

原因在於自1946年以來、即72年，美國曾進行過18次中期選舉(2018年11月)，每次完結後的12個月，美股都是升市，從未出錯！他重申，是18次之後18次升市，回報平均達17%，若是以選舉前的低位計(例如今次2018年10月)，未來12個月平均回報更達32%。(註：即標指今年底最樂觀目標是3,400點。)

從附圖一可見，歷任總統第3年任期(即2019年)的股市，都是在位之中表現最佳。若據此推算，回顧近年港股在2015年(跌市、曾出現「大時代」)、2011年(跌市)、2007年(升市)、2003年(升市)、1999年(升市)、1995年(升市)...1983年(升市)。若再加上2019年踏入「豬年」，過去2007年、1995年、1983年，以及1971年的豬年，港股都是升市，即剛好這4年豬年，配合着美國總統任期第3年的升市！(下文再詳解港股「從未出錯」的異象)

【2、異象：真係從未出錯？最勁升近四成！】

上述齋「吹水」？真係自第二次世界大戰開始、逾70年從未出錯？以下是道指當年變幅，全部順次序如下：

●1947年升2.2%；1951年升12.5%；1955年升20.8%；1959年升16.4%；1963年升17%；

●1967年升15.2%；1971年升6.1%；1975年升38.8%；1979年升4.2%；1983年升20.3%；

●1987年升2.3%；1991年升20.3%；1995年升33.5%；1999年升25.2%；2003年升25.3%；

●2007年升6.4%；2011年升5.5%；2015年升7.0%；2019年？

你信不信邪？

【3、異象：美國PMI預示2019年不會衰退？】

除了上述「從未出錯」的異象，另一位近年測市多數準確的專家、Canaccord Genuity首席市場策略員Tony Dwyer早於去年已估計，標指2019年或升上3,360點水平，看不到經濟短期內會陷入衰退，原因是2018年9月4日美國公布的「ISM製造業採購經理指數(PMI)」十分理想，亦是升市異象。(註：製造業PMI可簡單理解為經濟好壞的前瞻指標)

該指數於2018年8月升至14年新高，數值達61.3，高於7月的58.1，同時遠超市場預期的57.9。到目前為止仍是新高水平。

Dwyer指出，根據往績，PMI指標確認見頂後，經濟平均要在31.5個月後才陷入衰退；更重要的是，在ISM製造業PMI確認見頂後兩年，標指平均升35.4%。(本文附圖二)

換言之，若此異象正確的話，2019年股市「埋單」或會出乎意料地好。

【4、異象：金鉑比率預言2019年冇股災？】

除了美國中期選舉及經濟數據外，亦有另類可靠指標預言，2019年股市「埋單」可能「升到你唔信」。該指標在2019年8月再創紀錄，往績預示未來12個月(即2020年8月)都不用太驚股災！(本文附圖三)

上述指標是美國著名大學康奈爾大學(Cornell University)金融學教授Darien Huang於2016年8月發表，他發現較追蹤市盈率更具參考價值。當時黃教授指出，股市並不貴，而且較過去5年任何時候都要明朗，結果言中。

該指標是衡量兩種貴金屬價格，即黃金和鉑金。他解釋，由於鉑金純粹反映工業需求，而金條則反應投資需求。因此，黃金和鉑金的比例升得愈高，意味金融市場避險情緒升溫，為跌市做了準備，但反而是「相反信號」，正因市場已為風險打了折扣，意味股市將呈現更高的回報，以「補償」投資者驚風險上升。

自1975年以來，這指標的預示能力較其他指標更優勝，除非該比例跌穿1，否則不用太擔心股災。

【5、異象：70年從未出錯！股市100%再升兩年？】

除了上述眾多異象，技術分析及市場模型專家、Ciovacco Capital創辦人Chris Ciovacco於2019年5月表示，美股出現了一個不尋常的走勢，股市仍會再升兩年(即2021年5月)。

他當時指出，美股標指過去兩年不但錄得升幅，在技術走勢上更出現了不尋常的移動，在過去70年，只出現過16次。這走勢是建基於一個名為「MACD」的技術指標。它是一個短線動力信號，反映移動平均的差距，俗稱「牛熊差距」，以釐定買入及賣出時間。當數值低於「0」，反映投資者正在沽出股票，股市亦傾向偏軟，若回升至中心點(即0或以上)，就是升市信號。

Ciovacco指出，異象是：MACD已連續12個星期處於中心點以上，這是極之罕見的升市信號。根據過往16次往績，全部100%都預示股市會繼續上升，之後兩年平均回報達29%，中位數亦達26%回報。(本文附圖四)

換言之，若這100%升市的往績繼續正確，今次美股升市最少直至2021年。他又認為，連「股神」巴菲特都未話沽貨，投資者實在毋須過慮。

【6、異象：逢九必升？港股3大指標「從未出錯」】

講完全球股市「火車頭」美股，當然亦要回顧港股「從未出錯」的異象！往績顯示，自從全球股市愈趨成熟及「一體化」後，自1989年以來確實「逢九必升」，例如美國道指1989年升27.3%、1999年升19.5%、2009年升23.5%。(本文附圖五)

日本的日經平均指數1989年升29%、1999年升36.8%、2009年升19%；歐股代表的德國DAX指數1989年升34.4%、1999年升32.4%、2009年升19.5%。

中港兩地，香港恒指確實「逢九必升」：1969年升44.6%、1979年升77.5%、1989年升5.5%、1999年升68.8%、2009年升52.5%，從未出錯；內地滬綜指亦然，1999年升19.2%、2009年升80%。由於內地股市在1990年代才開始，故沒有1989年及之前的市況。

另外，上述提到，過去2007年、1995年、1983年、1971年的豬年，港股都是升市！剛好這4年豬年，都配合着美國總統任期第3年的升市，100%從未出錯，目前再加上「逢九必升」，可謂3大指標共冶一爐。

當然，又是這句：「信不信由你。」

【7、異象：美股聚頂一年 好戲反而在後頭？】

上述全部都是「回顧」，接下來就是本周「新鮮出爐」的異象，不妨參考一下！Natixis美洲首席經濟學家Joseph LaVorgna表示，由於美股周一(9月23日)在輕微升跌間徘徊，主要指數距離歷史高位僅相差1個或2個百分點，但在過去12個月中，股市僅溫和上升，使部分投資者認為股市可能見頂。

不過，他認為不是見頂迹象，因往績顯示，在經濟下滑前，股市向來會出現雙位數升幅。他指出，若追溯至1960年，最近8次美國經濟衰退中，有7次股市高峰是出現在經濟高峰之前，平均差距7個月。

目前的情況是：過去12個月，標指只累漲2.1%，道指更僅升0.8%，這顯示股市仍沒有達到經濟循環的高峰。根據往績，股市在經濟高峰前的12個月中，平均升17.6%。換言之，目前美股回報仍大落後。

【8、異象：準確度達「90%」指標預言股市再癲】

除了上述異象，美股著名分析員、TradingAnalysis.com創辦人Todd Gordon本周也表示，有一個市場廣泛指標表明，美股新高即將來臨，這就是量度美國紐交所上升與下跌股份數目差距的累積升跌線(cumulative advance-decline line)再創新高，而它往往是標指的領先指標，往績顯示準確度達「90%」。

上述指標為量度紐交所上升與下跌股份數目，若數值愈高，即代表上升股份愈多於下跌股份。

他強調，更重要的是，累積升跌線是「大成交」破頂，即不但成交量增加，上漲股份也增加，是典型的利好信號，故樂觀地認為，一旦標指創新高，終極目標是3,800點，可能需時1至2年。(本文附圖六)

【9、異象：28年從未出錯！美股牛到年底】

另外，本周道瓊斯公用平均指數(Dow Jones Utility Average)亦帶來啟示！自從1929年起，公用指數已90年成為股市領先指標，通常會早於大市見頂或見底。由於公用指數截至周四(26日)再創新高，意味着整體大市仍有一浸升浪。(本文附圖七)

那麼，股市升浪會持續多久？美國著名投資通訊《Investment Quality Trends》總編輯Kelley Wright曾表示，根據往績，道瓊斯公用平均指數一般較大市早3至6個月見頂或見底，如果歷史正確，美股升浪或會持續至今年底至2020年3月。

擅長以史為鑑的美國投資通訊及專欄作家Mark Hulbert亦發現，道瓊斯公用平均指數超過道指，率先創下紀錄新高是極好消息，一般來說，公用指數領先道指3至6個月，這意味道指極大機會在短期內創新高。更甚的是，這信號在過去28年以來一直可靠！

【10、異象：大戶揸重現金 等低位撈股？】

事實上，本周亦有報道指，一眾「大鱷」及「大戶」是手握大量現金，或許預示股市很難大跌。管理約80億美元資產的基金公司Avalon Advisors首席投資官Bill Stone表示，目前市場有上萬億美元資金「閒置」。他說：「目前貨幣市場資產達3.4萬億美元左右，回看上次金融海嘯最壞時刻為3.9萬億美元，之後降至2.6萬億美元。換言之，目前的金額已大幅回升。」

他指出，近年市場的現金投放在貨幣市場是十分合理，因股市已升至高位，而美國聯儲局直至2018年也不斷加息，令債息抽高。不過，近期聯儲局已變得更「鴿派」，債息近低位，令放置在貨幣市場的巨額資金可能再次洗牌，轉投至互惠基金及股票。

他說：「全因這些未有出路的資金，加上固定收益資產，例如債券等，回報下降，人們將尋求更高回報產品，我認為只要他們對經濟衰退或增長放緩的憂慮減輕，就會將資金投入股市。」

事實上，以美股為例，目前逾半標指500大成分股的股息回報，高於10年期美債息。至於經濟會否很快衰退，Stone認為機會很低，主因是美國消費者仍然願意消費，他們是經濟主力。

最後，也是這句，上述所有異象信不信由你...

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