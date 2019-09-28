商務部：中國首8月服務貿易逆差縮減10%

中國商務部公布，今年1至8月，服務貿易總額35,720.8億元人民幣(下同)，按年增長3%。其中，出口12,645.6億元，按年增9.7%；進口23,075.2億元，按年下降0.3%。

服務貿易逆差縮減。在首8個月，服務出口增速高於進口增速10個百分點，服務貿易逆差下降10.1%，減幅較首7個月進一步擴大。逆差規模下降至10,429.6億元，按年減少1,174.7億元。中美貿易戰持續，縮減雙方貿易逆差屬貿談的重點之一。

8月服務出口增長11.5%，高於今年首7個月增長水平，帶動1至8月服務出口增長進一步加速；服務出口佔服務進出口比重為35.4%，按年提升2.1個百分點。特別是資訊傳輸、軟件和資訊技術服務業，租賃和商務服務業的加快發展及服務貿易整體發展環境的持續改善，推動知識產權使用費、其他商業服務等高端生產性服務出口快速增長。

另外，1至8月知識密集型服務進出口按年增長10.6%，至12,141.7億元，高於服務進出口整體增速7.6個百分點，佔服務進出口總額的比重34%，按年提升2.3個百分點。其中，知識密集型服務出口6,387億元，增長13.5%；進口5,754.7億元，增長7.6%。其中，個人文化娛樂服務、電訊電腦和資訊服務、金融服務等增長較快，進出口增速分別達23%、19.7%和15.2%。

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