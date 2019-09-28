經濟學家：美或限制投資中國意味政策轉向

外電周五引述消息人士指，白宮考慮限制美國資金在華投資，並要求中國企業從美國證券交易所退市。彭博首席經濟學家歐樂鷹(Tom Orlik)撰文指，在過去20年持續施壓要中國放開金融市場後，美國最新的舉措反映出對華政策正在轉向，並將帶來深遠影響。

對於美國而言，一直以來的優先任務是讓中國市場對美國企業和投資者開放。過去幾年，他們取得了進展，中國撤銷了對外資金融機構設置的壁壘，取消外國投資者限制。如果美國限制向中國的資本流動，將犧牲過去這些勝利的成果。

他又指，對流入中國的美國投資組合設限，直接影響的資金數額未必會很大，但在中國最需要資金的時候作如此動作，無異於向全球投資者發出強烈的負面信號。

他續指，目前尚不清楚白宮對設限的討論進展如何，但單是這件事，就再次提醒全球，中美關係仍在惡化。至於當設限成真，中國會如何報復亦是舉世關注的問題。中國目前持有1.1萬億美元的美國國債。長期以來令人擔心的是，在極端情況下，中國可能沽售這些美國國債，從而引發金融混亂。不過，他仍然相信，這種情況發生的可能性近乎零。

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