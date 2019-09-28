白宮陣前出招　分析師直言中美貿談前景悲觀

在中美將展開貿易談判之際，外國媒體周五(27日)引述消息人士指，白宮考慮限制美國資金在華投資，並要求中國企業從美國證券交易所退市，美股及港股外圍表現均受到消息打擊。其中，道指收跌70點，而港股ADR指數亦收跌220點。外媒綜合市場人士對傳聞的評論，姑勿論有關的考慮是否會成真，但大都對未來中美貿談的進展看得更為悲觀。

Oanda高級市場分析師Ed Moya就認為，一如以往，白宮又在試圖在中美高級別磋商舉行前夕，做出可能打擊中國企業的新的威脅，以此增加談判籌碼。他續指，如果美國退休基金進入中國市場受限，將出現大規模的投資組合調整，這對科技板塊將是場災難；而這次白宮對華的脅迫提醒了投資者，下月的貿談可能很容易就會「反枱」收場。

此外，德意志銀行(德銀)首席國際策略師Alan Ruskin則指，倘白宮的考慮成真，可能會遭到中國同等程度的報復。毫無疑問，中國在美國的投資組合，比美國在中國的要大得多；而這樣的傳言亦表明了中美關係仍然極度緊張，對貿談形勢而言，絕對不是個很好兆頭。

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