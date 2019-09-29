陳鳳珠　港股或於兩萬六關爭持

臨近季結市場資金相對緊張，港股曾失守26,000點關口，留意十一假期後內地股市表現，若A股出現調整或會拖累港股走勢。另外，中美將於下月召開高級別會談，由於副級別談判並未達成任何共識，市場對於10月的中美會談沒有抱太大期望，若有驚喜或可刺激投資氣氛。

繼歐洲央行重啟量化寬鬆措施及聯儲局掉頭減息後，市場預期內地的貨幣政策或會漸趨寬鬆。不過，人民銀行行長表示內地的貨幣政策應要保持定力及維持穩健的取向，並堅決不搞大水慢灌，只會加強逆周期調節，保持槓桿率的穩定。由於內地的貨幣政策方向主要取決於內地的經濟形勢及物價走勢，而目前內地經濟增長保持於合理區間，且物價亦相對溫和，因此貨幣政策仍會以預調微調方式來影響資金流。

內地的貨幣政策工具充足，利率亦處於適度水平，對於內地經濟於轉型升級中所面對的結構性問題將會通過供給側結構性改革來解決。由此可見，內地並不急於持續降準減息或推出量寬措施，只會通過改革方式來降低企業融資成本，支持經濟發展。另外，發改委亦從四方面積極採取措施，包括提前發出明年專項債的部分新增額度，重點用於基礎設施等項目；積極推動家電等消費品升級；撤銷汽車限購規定；加大減稅降費力度等，預期固投及內需仍為推動經濟發展的主要動力。

在穩定經濟增長的同時，內地亦不斷改善居民生活水平。內地的藥品帶量採購「4+7」擴展至全國的招標結果陸續公布，料中選藥品價格將會繼續下跌，而今次的採購模式由單一中標改為由3家最低價中標，企業將依靠競爭來爭取市場份額。今次將確定內地仿製藥品進行結構性轉變，藥品降價為大趨勢，並可有效地覆蓋內地偏遠城市市場。雖然藥價仍可能下滑，但帶量採購擴展至全國，銷量或可抵銷價格下跌的部分影響。另外，部分藥企亦擁有研發能力，若相關中標藥企仍有新藥推出，屆時盈利亦有望提升。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠

(筆者爲證監會持牌人士，並沒有持有上述股票）

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