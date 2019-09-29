曜熊理財　第四季最穩陣投資策略係...

中美貿易仍未解決，十一長假期後可能有更大波動，受經濟不振影響，全球再掀貨幣寬鬆浪潮，整體第四季投資策略以穩為主，債券及貨幣基金仍為最好選擇。

目前全球經濟基本面較弱，貨幣政策偏寬鬆的取向不會轉變。近期多項調查顯示，關稅威脅持續對美國消費者信心造成不利影響，為消費帶來更多阻力。若經貿摩擦加劇，將進一步削弱消費者信心和美國經濟增長前景。

9月美國消費者信心指數不及市場預期，降至125.1，為近3個月以來最低位。其中，反映當前狀況和未來預期的信心指數都按月下跌。8月底貿易和關稅緊張局勢升級令美國消費者不安，消費者對當前狀況不樂觀，對短期前景的信心也有所減弱。

個人消費支出佔美國經濟總量的七成，是拉動美國經濟增長的「主引擎」，也是保持美國市場信心穩定的關鍵支柱。貿易戰對消費者信心的打壓日益顯著，信心下滑將為消費支出帶來壓力。

債券市場正處於溫和牛市，展望第四季，債市仍繼續暢旺，基本因素大環境不改，中期仍有空間；看好長期中高等級信用債。考慮到經濟下行壓力，市場預期息口仍會向下調令到債市中期被看好。在第四季，債券及貨幣基金仍為最好選擇。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉

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