葉尚志　騰訊330元以下可趁低吸納

港股弱勢出現了伸延，積弱的本地股繼續拖後腿，而美國減息預期降溫、A股在十一長假前出現回整，都是對港股構成進一步壓力的原因。走勢上，恒指的弱勢加劇，26,500點是目前的反彈阻力，要升穿此阻力後才可發出回穩的信號，否則仍有下探低位尋找支持的傾向。操作上要保持謹慎，而後續部署方面，可以繼續關注正面板塊的龍頭，把握低吸以及換貨的機會。

第一上海首席策略師葉尚志

(筆者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。