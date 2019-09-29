葉尚志 騰訊330元以下可趁低吸納
2019年09月29日 08:50
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港股弱勢出現了伸延，積弱的本地股繼續拖後腿，而美國減息預期降溫、A股在十一長假前出現回整，都是對港股構成進一步壓力的原因。走勢上，恒指的弱勢加劇，26,500點是目前的反彈阻力，要升穿此阻力後才可發出回穩的信號，否則仍有下探低位尋找支持的傾向。操作上要保持謹慎，而後續部署方面，可以繼續關注正面板塊的龍頭，把握低吸以及換貨的機會。
騰訊(00700)在4月高見400元水平後反覆調整，一方面是受到大市下跌的影響，另一方面大股東Naspers曲線套現股份，也對股價構成壓力。然而，在遊戲核心業務可望進一步鞏固下，建議可關低注位吸納的機會。事實上，在8月時，騰訊宣布與高通在手遊及5G領域合作，也引進任天堂最新的遊戲平台Nintendo Switch，消息均可以增強市場對其遊戲業務的信心。集團最新擬間接增持遊戲開發商Supercell股權，相信此舉可以進一步鞏固其遊戲核心業務。建議可於330元以下趁低吸納，止蝕位可以放在300元，目標看405元。
第一上海首席策略師葉尚志
(筆者為註冊持牌人士)
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