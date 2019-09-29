鄭勤龍　港鐵股價具吸引力

從前乘搭港鐵是因為相信安全、方便快捷及準時等關係，然而近日港鐵受到一連串的負面消息影響，令部分市民心存芥蒂，盡可能選擇其他交通工具，避之則吉，可謂是流年不利及多災多難。

「中孚」卦的大象為大離卦，為虛心於內，誠實於外之象，因此只要能夠虛心老實做事，重振信譽，相信便可逐漸感動人心，並且可渡過難關。

若從月線圖回顧港鐵過往的股價表現，該股即使是曾經經歷了多次的金融危機，其股價在中長線而言都能夠保持穩健的升幅，因此相信此次亦不會例外。

港鐵公司從7月18日高位55.5元回落至今已約有20%，股價已到達相對吸引的合理水平。「屯」卦雖然是代表着困難和停頓，但與此同時亦有囤積居奇之意，所以相信稍為有心得的投資者都不難明白，在壞消息入貨，在好消息出貨的道理吧。

玄學金融家鄭勤龍

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