御峰理財　彈劾議案難阻特朗普連任　有利股市？

美國眾議院決定針對「通烏門」對總統特朗普啟動彈劾調查，令特朗普成為繼1868年的安德魯‧約翰遜、1974年的尼克遜和1998年的克林頓後，第4位遭國會彈劾調查的美國總統。不過，按照現行的彈劾機制及兩黨於參眾兩院的勢力分布，最有可能的結果將會是情況類似克林頓的先例--眾議院通過彈劾，但參議院否決議案。

眾議院435名議員中，有235位是民主黨人。換言之，即民主黨人把持54%的眾議院議席。由於彈劾調查只需要以簡單多數通過，故此在眾議院不會遇上太大阻力。然而，參議院的投票機制與眾議院不同，彈劾議案必須有2/3的議員同意。現時參議院100席中，共和黨、民主黨及無黨籍人士，分別有53、45及2席。除非兩位無黨籍人士支持和有20位共和黨人倒戈，否則特朗普將繼續留任。

在「通俄門」事件中，最有興趣的是眾議長佩洛西的取態。她認為與「通俄門」相比，「通烏門」的證據較為明顯及直接，所以一改「通俄門」時的拖拖拉拉態度，正式啟動彈劾調查。可是，據路透/易普索民調顯示，5月份特別檢察官米勒發表的「通俄門」調查報告時，有44%的受訪者支持彈劾，但目前只有37%的受訪者就「通烏門」支持彈劾。

綜觀第二次世界大戰後的美國歷史，撇除因頂替尼克遜的福特，只有卡特和老布殊連任失敗，所以從數字上看，特朗普成功連任機會高。以往總統周期數字顯示，第4年的平均回報超過6%。如果加上中美貿易戰能帶來實質協議，對股市絕對有利。

御峰理財研究部

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