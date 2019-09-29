鄺紫珊　央行採寬鬆政策　債券型基金受追捧

美國聯儲局9月決議再減息0.25厘，符合市場預期，持續寬鬆的利率環境為債券型基金增添投資亮點。

根據新興市場投資基金研究公司(EPFR)，包括高收益債券、新興債券及投資級別企業債券等三大主要債券基金已經連續兩星期獲國際資金買入，當中高收益債券基金吸金37.5億美元，新興債券基金也獲資金進駐，同步增至9.3億美元，而投資級別企業債券基金也吸金2.3億美元。由於整體利率下滑及市場有充足的流動性，大大提升高收益債券具有較高收益率的投資價值，故連續兩星期獲得國際資金持續加碼。

聯儲局決議減息可有助延續投資者對風險資產的需求，且對與股市相關度較高的高收益債券可有利，孳息率下調，一方面可刺激債券價格，另一方面也可減低高收益債企業的資金成本，讓發債企業提供良好的經營環境，及提供維持企業穩定的信貸狀況。

有投行的報告指出，高收益債未來3年到期債務僅佔整體不到兩成，故現時離債務償還的高峰期仍很遠。加上在美國經濟基本面支撐下，高收益債在過去1年的違約率僅2.12%，低於長期平均水平，預期將維持在1至2%之間，並預期今年高收益債券的違約率可望下調至1.5%。

不過，投資者要注意，近期能源行業違約事件上升，雖影響短線投資氣氛，但考量整體高收益債的基本面仍屬健康，雖預期能源及礦業類會較弱，但預期整體違約率仍可受控，在平衡利差的走勢，及收益率較高的情況下，投資者仍可適度注意高收益債市的投資機會。但建議投資者在挑選高收益債標的時，須注意發債企業的資質、發債企業的本身國家的經濟狀況，以及存續期等重要因素，以確保有關高收益債券的質素。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊

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