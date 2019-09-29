潘梓生　金價有回調壓力

黃金價格強勢多時，近兩個月持續於1,500至1,560美元之間整固，上周曾因中美貿易談判不明朗等因素，刺激避險資金湧入金市。不過，金價在1,540美元行人止步，加上中美在貿易談判陸續釋出更多善意，令金價迅速滑落至1,500美元附近。近兩個月的上升動力似在減弱，未來一段時間恐有更多下行風險。

首先，美國聯儲局在9月議息會議後公布的點陣圖顯示，官員對未來減息時間表出現明顯分歧，大大削弱市場對10月及12月減息的預期，在減息預期收斂下，金價如早前般強勢可能性將大大減弱。另外，近期美元供應較緊張，拆借息率亦明顯上升，也不利金價。

除以上因素外，近期比特幣價格是金價的領先指標，亦反應投資者對貨幣信任程度的變化。由於近期比特幣價格已明顯下滑，相信投資者已消化各大央行寬鬆貨幣政策的影響。12月期貨黃金的重要支持位於1,490美元，若金價未能守穩該水平，金價將進一步下滑至1,460美元才見明顯支持。

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生

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