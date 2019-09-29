郭家耀　新世界發展長線可吼

回顧去年度業績，新世界表現大致符合預期，基本溢利按年上升10.5%至88.14億元，全年每股派息增加6.3%至0.51元。期內，集團收入上升26.5%至767.6億元，當中物業銷售收入上升64.7%至385.1億元。上年度集團香港的應佔物業合約銷售為105億元，超越100億元的銷售目標。截至6月底，公司的淨負債比率為34%，較去年略為上升，但仍處於相當健康水平。

新世界亦宣布向社企「要有光」撥出28,000方呎鄰近天水圍港鐵站的3幅地皮，收取象徵式1元租金，興建全港首個大型「創意社會房屋」項目，提供超過100間面積約300方呎的單位，首要目標是幫助有小朋友的低收入家庭，預計最快2022年落成。集團並預計合共撥出300萬方呎農地興建創意社會房屋，當中希望將100萬方呎的地皮首選給予「要有光」，幫助有小朋友的低收入家庭，亦可以把地皮捐給其他非牟利機構用作發展基層房屋，紓緩社會房屋問題。由於地塊短期發展空間有限，捐出地皮並不影響新世界業績表現。

預計新世界未來業績可保持平穩增長，目前股價較資產淨值出現六成折讓，息率超過5厘，估值相當吸引，不妨作為長線投資選擇。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，並沒持有上述股份)

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