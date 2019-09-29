【星期一．炒啲乜】港股第四季有幾大鑊？

港股在第三季受中美貿易戰及本港社會事件的雙重夾擊，恒生指數暫已按季累挫近2,600點，二萬六關危危乎，周內為中國的十一長假期，難以寄望有北水南下撐市，加上臨近季結市場資金相對緊張，大市在第四季會更大鑊？

市傳白宮考慮限制美國在華投資，包括將中概股於美國退市，消息震撼市場，美股在上周五(27日)應聲下挫，在美國上市的中資概念股急跳水，港股會否被波及？

另外，周內有不少主要數據值得投資者關注，其中，香港將公布最新的零售銷售表現，受持續的社會衝突影響，市場預期跌幅會達雙位數；中國亦會有製造業採購經理指數(PMI)；美國則有非農業職位增長等主要經濟數據。投資者作新一季的投資部署時，不妨參考各專家就股匯及基金市場的分析與建議，做好備戰準備。

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