港府：不利因素短期困擾經濟　今年或現財赤

2019年第三季結束在即，財政司司長陳茂波發表網誌提到，當香港出口、零售以至投資都疲弱時，整體經濟數字亦難被寄予厚望。香港第二季的本地生產總值(GDP)按季呈負增長0.4%，若第三季亦呈負數，本港經濟將陷入技術性衰退。

根據政府統計處數字，香港出口連跌10個月，8月份跌幅6.3%，是連續3個月跌幅超過5%。零售銷售更連跌6個月，按市面情況來看難言樂觀。一連串的社會事件，令本地營商氣氛變得極度悲觀，政府統計處編制的中小企業務收益現時動向指數在8月份急跌至32.1，是自2011年6月有調查以來的紀錄新低。

他指出，港府對香港中長期經濟看法仍是審慎正面，但短期而言，不利因素將繼續困擾香港經濟表現。企業盈利受壓將令利得稅收入受到影響，同時物業及股票市場交投轉趨淡靜，可以預期相關印花稅收入將沒有預期般理想。

另一方面，啟德一幅早前被撻訂的商業用地，上周再度流標，可見全年賣地收入亦存在變數。在今年初發表的財政預算案中，當局原本估計2019/20財政年度可能有160多億的盈餘。但考慮到上述情況，連同政府近月推出紓緩措施的支出，這個財政年度埋數時不排除會出現財政赤字。

他續表示，現時經濟面對較大下行壓力的時候，不論企業或打工仔都需要較多支援。政府財政實力穩健，在這時候不宜削減開支，會善用多年累積的財政儲備，適時考慮推出逆周期措施，刺激經濟、紓解民困。

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