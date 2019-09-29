財庫局：冀吸引更多初創企業來港拓展業務

財經事務及庫務局局長劉怡翔在網誌中表示，剛過去的星期到了瑞典斯德哥爾摩和愛沙尼亞塔林訪問，與兩地財長討論政府在金融領域的發展方向和關注議題，並且跟不少對香港市場感興趣的企業和金融科技公司的代表碰面，了解他們的業務重點，並推介香港的金融實力，鼓勵他們到香港拓展業務。

這些金融科技公司的業務範圍涵蓋跨境電子支付、眾籌、樓宇按揭、貿易融資等。劉氏指，香港一直鼓勵企業家精神，努力營造有利的環境支援初創企業家，亦為他們提供指導和融資渠道。香港的監管法規制度完善，並擁有樂於嘗試的投資消費群，期望可以吸引更多本地或外來的公司植根香港，發展業務。

瑞典與愛沙尼亞在歐洲都是推動金融科技的表表者。瑞典以致力發展創科聞名，以電子支付而言，根據瑞典央行的數據，在2018年只有13%的零售交易是以現金支付，有預測瑞典會在2023年前發展成為全球首個無現金社會。愛沙尼亞1997年已開始推動電子政府服務，並於2002年推出電子身分證(e-ID)。

此外，他此行代表特區政府與愛沙尼亞簽署了全面性避免雙重課稅協定，為香港與貿易夥伴簽訂的第42份全面性協定。同時，亦向瑞典副財長Per Bolund表示香港希望與瑞典就全面性避免雙重課稅協定開始磋商。

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